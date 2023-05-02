Эксклюзив 02 мая 2023, 18:26 «Больше гибкости и комфорта». Монополию App Store на приложения для iPhone могут запретить в России Представитель УЦСБ Баклушин: закон «о цифровых рынках» добавит россиянам комфорта РИА «Новости»

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Минцифры создало законопроект, который обяжет Apple разрешать устанавливать приложения не только из AppStore. Проект могут внесен в Госдуму уже в текущую сессию. Если закон примут, это добавит пользователям гибкости и комфорта, рассказал «360» руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин.

«В случае если аналогичный европейскому закон „о цифровых рынках“ будет принят в России, а Apple обязуется его выполнять, то это даст больше гибкости и комфорта пользователям при использовании iPhone или iPad. Вместо AppStore сможем установить RuStore и вернуть на свои устройства приложения компаний, которые попали под санкции, вместо Apple Pay установить Mir Pay и снова платить с помощью iPhone в магазинах и ресторанах», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что воплощение такой инициативы технически возможно. Похожая ситуация уже складывалась с законом о предустановке российских приложений на смартфоны на территории России: сейчас, если купить новый iPhone и при настройке выбрать регион «Россия», пользователю предложат установить приложения от отечественных разработчиков, в том числе «Яндекс», Mail.ru. С предустановкой российских приложений Apple уже проявила гибкость, к тому же обязалась выполнять закон ЕС «о цифровых рынках», напомнил Баклушин. В теории компания могла бы согласиться на исполнение такого закона и в России, считает он.

Однако, по словам представителя компании УЦСБ, даже если закон примут на следующей сессии, исполнят его нескоро: Apple приостановила свою деятельность в России, кроме того, все ее товары попадают под запрет на экспорт в РФ и Белоруссию устройств дороже 300 долларов.

«Обмануть» не получится

В Европе закон «о цифровых рынках» вступил в силу 1 ноября. Его цель — обязать технологических мировых гигантов сделать свои платформы более открытыми, в частности — предоставить возможность установки приложений из альтернативных источников и установки самих сторонних приложений. В разрезе Apple это в первую очередь касается магазина приложений AppStore и платежного сервиса Apple Pay. До 3 июля компании, которые комиссия включила в список технологических гигантов, доминирующих на рынке, должны предоставить информацию о своих платформах. Комиссия проведет оценку, затем компании реализуют новый функционал. Внести изменения они должны будут не позднее марта следующего года.

«Некоторые пользователи из России уже ликовали по поводу закона из ЕС. Они предполагали, что даже если Apple не обязуется выполнять отечественный закон, то пользователи из России смогут просто сменить регион на ЕС, и у них появится функционал, описанный выше. К сожалению, это, скорее всего, не сработает», — заметил Евгений Баклушин.

Он пояснил, что в операционные системы устройств Apple зашиты службы, определяющие фактическое местонахождения устройства. Даже если попытаться обмануть устройство и изобразить, что находитесь в другой стране, оно все равно будет «знать», что вы в России, и не включит желаемые функции.