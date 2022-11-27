Технологии 27 ноября 2022, 00:30 Арктику накроют интернетом со спутников. Это поможет жителям и развитию региона Специалисты IT-сферы назвали необходимым обеспечение Арктики спутниковым интернетом

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Территорию Арктики охватят спутниковым интернетом. О таком совместном проекте с Роскосмосом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он пояснил, что речь идет о запуске четырех спутников на высокую эллиптическую орбиту, чтобы обеспечить доступ к Сети на всей территории. Опрошенные «360» эксперты отметили, что сегодня Арктика — это приоритетный регион для России, который нужно развивать. Протянуть туда оптоволоконный кабель сложно, а спутниковый интернет — это отличный выход.

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Доступ к Сети

Вопросом развития скоростного спутникового интернета в России занимается специальная группа в правительстве, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он отметил, что часто с инициативой развития этого вида связи выступают частные компании, но самостоятельно профинансировать запуск спутников им тяжело. Поэтому в этом им помогает Роскосмос.

Говоря о развитии покрытия интернета в Арктике министр отметил, что есть соглашение, которое предусматривает это решение в течении трех лет.

«Строительство линий связи в эти районы — это отдельный и сложный процесс. Мы сейчас делаем проект с коллегами, определяемся по стоимости. Но я вижу эту задачу как приоритетную», — подчеркнул он.

В Арктическую зону России сегодня полностью входят четыре региона, а также отдельные районы еще пяти субъектов. По данным Росстата, сейчас там проживает 2,4 миллиона человек, из которых 89% — это жители городов.

РИА «Новости»

Также есть районы в высокой долей сельского населения, в основном, это места компактного проживания коренных народов Крайнего Севера. По большей части в Арктике живут молодые люди, поэтому вопрос доступа к интернету для них первостепенный.

Стратегический регион

Арктика важный для России регион, чьи территории нужно развивать, поэтому там нужны все возможные средства связи. Об этом «360» заявил эксперт в области IT и председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

«Если в целом взять Россию, то покрытие каналов и связь у нас очень хорошие, если сравнивать с другими странами. Поэтому тут нужно спокойное и медленное развитие», — подчеркнул он.

С тем, что Арктике предстоит серьезное развитие согласился ведущий инвестиционный аналитик и специалист по IT Леонид Делицын.

«Арктика сейчас представляет большой интерес для многих стран, в том числе для нашей, у которое там большое побережье. В регионе планируется разрабатывать залежи углеводородов и других полезных ископаемых. Но для работы там исследователей нужен интернет», — заявил он.

Эксперт добавил, что провести туда оптоволоконный кабель можно, но займет это несколько лет. Поэтому спутниковый интернет — это отличный способ. Сейчас в основном им пользуются моряки судов дальнего плавания, где такой способ выхода в Сеть стал основным способом.

«Люди привыкают к тому, что интернет всегда под рукой. Часто пользуются облачными приложениями вместо того, чтобы носить с собой тяжелый ноутбук. Поэтому спутниковый интернет нужен и, желательно, широкополосный», — добавил он.

Развитие интернета

Современные технологии уже дошли до того, что спутниковый интернет стал доступен многим, заявил специалист в области информационных технологий и IT индустрии Евгений Горбов.

Unsplash

«В начале 2000-х годов были спутниковые телефоны со стоимостью минуты связи в 20−30 долларов, а сейчас даже в простые iPhone встроили спутниковую связь. Но пока только для экстренных вызовов. Понятно, что это только начало и дальше там появится SMS и звонки», — добавил специалист.

Отвечая на вопрос о проблемах с выходом в Сеть в удаленных от больших городов населенных пунктах России, расположенных в центральной части страны Горбов заявил, что сейчас все жители малых поселков могут воспользоваться бесплатной связью от Ростелекома.

«Они предоставляют бесплатный интернет, которым можно пользоваться. Он ограничен по скорости, но базовые потребности они обеспечивают. Поэтому большая часть регионов России уже имеет покрытие. В тех регионах, куда проложить кабель невозможно спутниковый интернет станет хорошим выходом», — отметил эксперт.

Он добавил, что развитие технологий сделало спутниковую связь уже достаточно рядовым явлением. Это доказал владелец компании Starlink Илон Маск.