Владельцев анонимных Telegram-каналов задержали за вымогательство в Москве | 360°

Технологии 04 октября 2022, 20:04 Поделиться Telegram

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Viber Анонимность не спасет от правосудия. Владельцев популярных Telegram-каналов заподозрили в вымогательстве Юрист Кравченко: вычислять владельцев анонимных Telegram-каналов помогает СОРМ Freepik.com

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МВД задержало владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных чиновниках, чтобы потом вымогать деньги за удаление постов. Мнимая анонимность не спасает тех, кто нарушает российское законодательство в интернете, уверены эксперты.

Чистка шантажистов

Силовики узнали, кто стоял за сетью анонимных Telegram-каналов, суммарная аудитория которых составила более 900 тысяч подписчиков. Источник РИА «Новости» уточнил, что задержанных подозревают в причастности к каналам «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0», «Волга brief» и других.

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Владельцев и администраторов обвинили в публикации заказных материалов с заведомо ложной и дискредитирующей информацией о российских бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций и высокопоставленных чиновниках. Злоумышленники предлагали своим жертвам удалить порочащий контент за денежное вознаграждение.

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На кадрах оперативной работы после задержания видны пачки долларов и евро. Причем, если человек хотя бы один раз платил шантажистам — через криптокошелек, — вымогательство становилось регулярным. Подозреваемые признали вину, всем грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе Министерства внутренних дел пояснили, что один из задержанных — 50-летний москвич, втянувший в криминальную деятельность своего сына. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о Станиславе Садовове, которого арестовали по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере еще 27 сентября, и его отце.

Обоих подозревают в причастности к Telegram-каналу «Кремлевский мамковед»: там публиковали компрометирующую информацию о многих влиятельных людях России, сообщал ТАСС. Однако какие конкретно случаи шантажа инкриминируют задержанным, агентство не уточнило.

Другой задержанный — Анатолий Спирин. По информации Mash, он владел Telegram-каналами «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и другими. Канал ВЧК-ОГПУ сообщал о его аресте еще 26 сентября. В постах ресурсов, предположительно, принадлежащих Спирину, неоднократно выходили заметки с критикой губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Причем после того, как он покинул должность, каналы стали поддерживать нового главу региона Алексея Русских.

Ранее аналогичные обвинения выдвинули в адрес администратора «Адских бабок» Александры Баязитовой, пиар-менеджера Инны Чуриловой и медиатехнолога Ольги Архаровой. По версии следствия, они хотели получить 1,2 миллиона рублей от топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блок» на негатив. Баязитова единственная не признала вину, писал РБК.

Как ищут анонимов

Политолог, публицист, автор Telegram-канала «Корнилов» Владимир Корнилов отметил в разговоре с «360», что в эпоху развития цифровых технологий отследить можно практически любые действия в интернете, в том числе через IP-адреса или появление в мобильной сети.

«Те, кто думает, что они за анонимностью спрятались в сетях или в телефонных звонках, глубоко ошибаются. При должной работе соответствующих служб можно вычислить любого. Это не только Telegram-каналов касается, но вообще анонимных пользователей соцсетей, ботоферм и так далее», — подчеркнул он.

Freepik.com

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко объяснил «360», что криминалисты активно используют технические методы во время расследования подобных дел. Интересующую информацию силовики могут получать от провайдеров.

«Одно из лицензионных условий для операторов связи и доступа в интернет — установка оборудования СОРМ. Это система оперативно-разыскных мероприятий, черный ящик, за работой которого не может следить даже сам оператор связи. Он не знает, какой именно трафик и какому именно анализу подвергается с помощью этого оборудования», — сказал Кравченко.

Telegram может шифровать часть трафика в специальных чатах: в таком случае даже серверы мессенджера не имеют доступа к информации, поскольку ключи шифрования есть только у пользователей. Но, если шифрования нет, правоохранители в силах получить часть данных через провайдера.

С использованием этих серверов [СОРМ] правоохранительные органы, если применяется не слишком надежное шифрование) могут попытаться расшифровать часть трафика Федор Кравченко.

Наиболее эффективный метод работы сотрудников правоохранительных органов — обыск и изъятие оборудования подозреваемого. Это требует значительно меньших временных и ресурсных затрат.

«Изымая оборудование, в котором есть публикации, легко доказать, что именно этот гражданин публиковал те или иные материалы. Зачастую, если получается взломать оборудование, силовики сразу получают доступ ко всем данным, могут привлекать других подозреваемых, видя переписку и подготовку публикаций», — подчеркнул юрист.

Закон и анонимность

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил в беседе с «360», что на фоне специальной военной операции на Украине информационное поле в России сильно изменилось. По его мнению, Telegram стал мощным источником альтернативной информации.

То, что здесь нужны в качественные регуляторные нормы, — факт. Потому что мошенники, аферисты и многие другие категории людей тоже там присутствуют. <…> Людей не просто вводят в заблуждение, но дестабилизируют, формируют общественное мнение сепаратистского характера Султан Хамзаев.

Владимир Корнилов согласен, что с начала спецоперации враждебных каналов в Telegram и на других сервисах стало больше. Их создают и раскручивают специально для распространения фейков об армии.

«Надо понимать, что против России развязана серьезнейшая информационная диверсионная деятельность, работают целые подразделения иностранных армий и государственных структур, спецслужб и так далее. Этому надо противостоять», — подытожил публицист.

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