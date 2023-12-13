Технологии 13 декабря 2023, 14:44 Аналитики Yota: россияне стали в три раза активнее пользоваться нейросетями Steve Johnson / Unsplash

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У россиян резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов для работы с искусственным интеллектом увеличился втрое, а их аудитория — в 3,5 раза. Такие цифры получили аналитики Yota по результатам исследования на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Эксперты исследовали доступные в России сервисы, помогающие создавать иллюстрации, текст или музыку при помощи нейросетей. В исследование не включили нейросети, интегрированные в другие площадки, например, Midjourney и Yandex GPT.

Самым популярным у россиян проектом оказался «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода пользователи потратили в этой нейросети в два раза больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ — Kandinsky, также позволяющем генерировать визуальный контент. С января 2023 года этот сервис вырос в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и оказался на втором месте.

Третью строчку в рейтинге самых популярных нейросетей по активности пользователей занял проект Mubert, создающий музыку по запросу. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети снизилось на 63%.

В топ-5 попали еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей, это Aiva и Soundraw.

Если сравнивать с периодом январь–октябрь 2022-го, в этом году посещаемость сервисов по работе с ИИ выросла в 3,5 раза. В основном нейросетями пользуются люди в возрасте от 36 до 45 лет — на них приходится 32% аудитории. На втором месте идет возрастная категория 26-35 лет (31%), а на третьем — 46-55 лет (18%).

Активнее всего растет популярность нейросетей у зумеров, то есть молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года. В 2023 году количество таких пользователей увеличилось в 11 раз. Они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента.

Мужчины используют нейросети чаще женщин — на них приходится 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят 59 минут в месяц на работу с ИИ-проектами.

Пресс-служба Yota

Аналитики Yota также выяснили, жители каких городов России тратят больше всего времени на нейросети. Лидером стал Сочи, где в среднем абонент пользуется такими сервисами 116 минут в месяц. Также в первой пятерке оказались Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.