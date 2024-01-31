Технологии 31 января 2024, 12:56 Аналитика Yota: россияне стали чаще пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций Chris Montgomery / Unsplash

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Россияне стали в несколько раз чаще использовать отечественные сервисы для видеоконференций в 2023 году, в то время как активность в иностранных Zoom и Skype снизилась более чем на треть. Наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков произошел за счет зумеров и людей старше 55 лет, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам прошлого года Zoom лишился лидирующей позиции среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения упал на 38% в сравнении с 2022 годом. Аналогичный спад произошел у Skype, где активность абонентов снизилась на 34%, а также у Google Meet, продемонстрировавшего падение на 30%.

Первое место занял Microsoft Teams. Он стал единственным иностранным сервисом этого сегмента, показавшим высокий рост потребляемого трафика — в три раза.

Среди отечественных приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme. За год сервис не вырос по трафику, но нарастил количество пользователей на 8%.

Другие российские площадки растут взрывными темпами. Так, потребление трафика в «Контур Толк» повысилось в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервис «Яндекс Телемост» прибавил 62%, а «Салют, Jazz» — 50%.

Пресс-служба Yota

Аналитики также выяснили, что в среднем в 2023 году российский пользователь тратил на видеоконференции 49 часов в месяц или 98 минут в день. Во время исследования учитывались цифры по абонентам, которые хотя бы раз в течение месяца подключались к площадке для видеоконференций.

По данным экспертов Yota, женщины проводят за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Дольше других в видеоконференциях общаются жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на абонента), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).

Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) — абонент возрастной категории 26-35 лет. Но самый большой рост в прошлом году продемонстрировал сегмент 55+: количество пользователей из этой возрастной группы повысилось на 18% в сравнении с 2022 годом. По 12% прибавили также зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.