Спорт 08 июня 2023, 12:19 Второй этап дрифт-чемпионата RDS EUROPE 2023 пройдет в Москве Пресс-служба RDS EUROPE

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Второй этап межрегионального чемпионата «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА» состоится на столичном автодроме ADM Raceway. Соревнования пройдут 10 и 11 июня.

Многие пилоты и команды заявили об амбициозных планах на сезон RDS EUROPE 2023. Однако первый этап соревнований только усилил интригу. На нем не обошлось без неожиданных ошибок фаворитов, технических трудностей и ярких дебютов.

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Второй этап должен показать, что из указанного стало случайностью, «первым комом» или «везением новичка», а что можно считать закономерностью. Тем более ADM Raceway, который примет предстоящие соревнования, одинаково требователен к технике и к пилотам.

Антон Козлов стал двукратным победителем двух этапов в Мячково сезона RDS EUROPE 2022. Теперь он успешно выступает на RDS GP как участник команды Carville Racing. В минувшие выходные пилот завоевал серебро в личном зачете на этапе в Нижнем Новгороде.

RDS EUROPE 2023 ждет нового лидера. Шансы занять первую ступеньку пьедестала есть у Данилы Воробьева, Алексея Козлова и Сергея Стилова. Они стали призерами прошлогодних московских этапов и теперь готовятся к предстоящим соревнованиям.

Пресс-служба RDS EUROPE

Всего участниками второго этапа RDS EUROPE 2023 станут более 50 пилотов из 20 городов, причем не только российских. Показывать дриф на ADM Raceway будут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны, Минска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

Перед вторым этапом в личном зачете лидирует участник команды LUKOIL Racing Drift Team Анатолий Щербак. Его сокомандниками в этом сезоне стали Григорий Гусев и Данила Воробьев.

ADM Raceway привлекателен для болельщиков, поскольку на московском автодроме пилоты могут показывать высокие скорости и близкий парный дрифт. Зрителям открывается превосходный обзор от старта до финиша, поэтому поклонники дрифта могут ощутить себя в самом сердце борьбы. Одну из скоростных дуг трассы автомобили пролетают прямо вдоль трибуны.

Пресс-служба RDS EUROPE

На втором этапе к постоянному судье RDS EUROPE 2023 Андрею Астапову присоединятся Георгий Чивчян и Александр Смирнов из команды TAKAYAMA FORWARD AUTO. Пока они остаются лидерами командного зачета RDS GP 2023. Чивчян и Смирнов подготовят судейское задание для участников грядущего состязания.

В субботу, 10 июня, пилоты пройдут квалификацию. В воскресенье, 11 июня, гостей ADM Raceway ждут парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды от топ-32 до финалов. Кроме того, зрители получат возможность побывать в парке сервиса, рассмотреть гоночные автомобили и пообщаться с любимыми командами.

Для тех, кто не сможет приехать на автодром, второй этап RDS EUROPE 2023 покажут в прямом эфире на сайте RDSTV.RU. Посмотреть соревнования можно будет бесплатно после регистрации на портале.