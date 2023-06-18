Эксклюзив 18 июня 2023, 17:53 России предложили стать «командой беженцев». С такой Олимпиадой нам по пути? Эксперт в области спорта Алексеев: технических изменений участия России на ОИ-2024 нет piqsels

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Российских спортсменов допустят на Олимпийские игры — 2024 в Париже на условиях «команды беженцев». Для участия в Играх под флагом Международного олимпийского комитета и названием «Нейтральные олимпийские атлеты» спортсменам нужно подать заявку лично, без посредничества Олимпийского комитета России и национальных федераций. Общественный деятель, эксперт в области спорта и молодежной политики, основатель первого в России Общества защиты прав потребителей в сфере спорта Всеволод Алексеев в беседе с «360» отметил, что технически мало что изменится, спортсмены и раньше выступали под нейтральным флагом.

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Заявка будет централизованно направляться. Федерация будет принимать решение, согласовывая с Олимпийским комитетом. Я думаю, что в данном случае возражений не будет, потому что в первую очередь это в интересах наших спортсменов. Так или иначе это успехи.

По аналогии, как и до этого, когда наши спортсмены по тем или иным видам спорта уже неоднократно выступали под нейтральным флагом. Технически это не сильно изменится.

Причин для бойкота нет

Решение будут принимать непосредственно сами спортсмены и федерация. В любом случае, даже со стороны первых лиц государства, не было и слова, что мы закрываемся от остального мира, в том числе от спортивных международных федераций и соревнований. Не думаю, что будут какие-то препятствия.

В любом случае, это будет желание и готовность спортсменов, готовность федерации принять участие в данных соревнованиях. Соответственно, будут подаваться заявки.

Естественно, Россия будет использовать возможности выступления на международной арене в целях поддержания спортивного престижа страны.