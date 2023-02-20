Эксклюзив 20 февраля 2023, 00:05 УЕФА оштрафовал Украину за оскорбление России. В спорте есть законы, которые нельзя нарушать Исследователь Лукосяк: для УЕФА и ФИФА потерять Россию «смерти подобно» Pxhere

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Полуфинальная встреча России и Украины во время мини-футбольного Евро-2022 закончилась скандалом. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные, провокационные и запрещенные кричалки и лозунги. Игра завершилась победой российской команды со счетом 3:2, а союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал ассоциацию мини-футбола Украины на 20 тысяч евро. Как отметили эксперты, сейчас на спорте сказывается вся политическая ситуация, что неправильно. Но для УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) потерять Россию «смерти подобно». Поэтому они будут искать любую возможность, чтобы показать добрые сигналы.

Далее — прямая речь собеседников «360.

1 Юрий Лукосяк, исследователь футбола

Надо оглянуться назад, в историю. Вспоминается тот период, когда наш футбол был отвлечен от международной футбольной жизни. Мы фактически не став членами ФИФА, вынуждены были играть со второстепенными, второразрядными рабочими командами различных стран.

И вдруг на этом фоне случается приезд в 1935 году сборной Праги. Чехословакия тогда была членом ФИФА и по уставу не имела права играть с командами СССР. Но они приехали, и это был добрый знак. После этих событий многое стало меняться в отношениях. Нам разрешили встречаться с представителями других стран на их территориях.

Я считаю, что этот случай — хороший, добрый знак. Что ФИФА, что УЕФА всю жизнь бились за любое представительство в их организации. Мало кто помнит, что с самого своего основания ФИФА не была единственной футбольной организацией в мире. Их существовало несколько, и они вели борьбу за новых членов. <…> Для УЕФА и ФИФА потерять Россию смерти подобно. Поэтому они будут искать любую возможность, чтобы показать какие-то добрые сигналы.

Я бы в ситуации [соревнований между российскими и украинскими спортсменами] старался разводить их в разные стороны на турнирах, разных этапах — где угодно. Их надо отодвигать друг от друга. Сами спортсмены не выражают собственное мнение, они вынуждены демонстрировать свою лояльность.

[«Воспитание» украинских болельщиков] — это бесполезное занятие. Мне кажется, есть такой термин — закон толпы: по нему, как правило, человек делает то, что по своей природе делать не будет. Здесь даже не стоит и думать на эту тему.

2 Борис Раппопорт, футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита»

Очень грустно, что все политические события, которые происходят, настолько перебрасываются на спорт. Например, последняя ситуация с «Шинником» в Турции, когда произошла драка. Очень серьезная агрессия идет со стороны Украины, потому что вся политическая ситуация нагнетается и переносится на спорт.

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Наверное, УЕФА, ФИФА в какой-то степени это понимают и стремятся урегулировать ситуацию. Поэтому правильно, что [есть] какие-то [попытки], но нельзя сказать, что это большое движение. Есть регламент, по которому, независимо от каких-либо политических моментов, запрещено [то или иное действие], а это значит, что за нарушения должны наказывать. Поэтому они действуют в рамках регламента.

Я удивляюсь, что те же украинские спортсмены так себя начинают вести. Для меня это, честно говоря, удивительно, потому что они должны понимать, что в спорте надо побеждать на спортивных аренах. И только там. Все остальное уже не касается спорта.

Очень жаль, что сейчас мы отлучены от большого спорта, особенно это касается футбола. Жаль, что мы не играем в европейских турнирах. Надеюсь, что это время все-таки пройдет, и в мире убедятся, что это ни в какой мере не поможет регулировать ситуацию между нашими странами, что это не имеет прямого отношения к политическим событиям, на мой взгляд.

Что касается спорта, думаю, что нас вернут туда, что этот штраф в какой-то степени будет содействовать тому, что есть законы и нарушать их нельзя ни при какой ситуации.

Надо исключать [соревнования между российскими и украинскими спортсменами], потому что возникает опасность какой-то агрессии. Люди разные и ведут себя по-разному.

Думаю, когда нас вернут в европейскую или мировую футбольную семью, на протяжении длительного времени будут стараться избегать ситуаций, при которых наши команды будут встречаться. Потому что никто не даст гарантии, что игра не превратится в безобразие. В меньшей степени со стороны футболистов, в большей, как я считаю, со стороны собравшихся на трибунах болельщиков. Зачем поджигать, если можно от этого уйти.

Насколько долго это будет продолжаться, не знаю. Ситуация может и затянуться.

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У нас в стране и во внутреннем футболе встречаются серьезные конфликты между болельщиками. <…> Были болельщики, а сейчас стали фанаты. Это немножко другая ситуация. В [советское] время я не припомню, чтобы возникал антагонизм. Люди болели за победу своей команды. <…> Уважительное отношение — вопрос воспитания, то, что заложено в детстве, в школах, в быту.

Конфликты случаются не только между российскими и украинскими спортсменами. Они бывают достаточно часто и в других странах. К сожалению, и там недостаток культуры и воспитания встречается довольно часто. Это часть жизни, ее не выкинешь из футбола. Она из жизни идет и в спорте продолжается. Надо говорить и писать об этом. Может быть, это и даст какие-то плоды.