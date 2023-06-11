Спорт 11 июня 2023, 18:46 Участникам ПМЭФ предложили сыграть с Фетисовым, звездами бадминтона и выйти на поле «Газпром Арены»

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В 2023 году для участников Петербургского международного экономического форума приготовили расширенную программу турниров и мероприятий в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Ее оператором выступила спортивная платформа фонда «Росконгресс» «РК-Спорт».

Соревнования на льду

В турнире «Лига Ставок. Кубок Росконгресса» по хоккею примет участие двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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На лед во время соревнований, которые сменили гала-матч, выйдут команды бизнесменов, политиков, администрации Санкт-Петербурга и спортивно-делового клуба «Чемпион». Их усилят именитыми хоккеистами. Лучшему игроку матча вручат ключи от автомобиля Lada Niva Travel KHL.

Турниры с ракетками

Бадминтон в программу форума включили впервые. Разминку проведут олимпийские призеры, победители чемпионатов Европы и России Нина Вислова, Никита Хакимов, Евгения Косецкая и другие титулованные спортсмены. Они же станут партнерами участников ПМЭФ-2023 в командных соревнованиях на турнире «Энергия первых».

«Бадминтон был и остается одним из самых динамичных и зрелищных видов спорта. В матчах профессионалов скорость летящего волана выше, чем скорость хоккейной шайбы, и может достигать 400 километров в час», — отметил двукратный чемпион Европы Владимир Иванов.

Наш турнир «Энергия первых» покажет, каким эффектным может быть бадминтон. Мы постараемся открыть мир этой увлекательной игры для участников ПМЭФ. Владимир Иванов двукратный чемпион Европы по бадминтону

Организаторы турнира «Энергия первых» — компания «Газпром нефть» и «РК-Спорт».

Турниров с ракетками на форуме в этом году будет еще больше. В программу Спортивных игр ПМЭФ вернули сквош, но в новом, командном формате.

Теннисный турнир «Белые ночи» пройдет в 29-й раз. Его уже считают знаковым событием для теннисного сообщества Санкт-Петербурга.

Еще одним дебютантом Форума станет падел. В нем органично сочетаются правила тенниса, настольного тенниса и сквоша. Кубок «Росконгресса» ярко представит бизнесу новый вид спорта. В нем примет участие президент Федерации падела России и первая ракетка страны Антон Бернацкий.

Футбол и баскетбол

Кубок «Росконгресса» по футболу впервые пройдет на главном стадионе Санкт-Петербурга — «Газпром Арене». Команды ПМЭФ и администрации Санкт-Петербурга усилят обладателями Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павлом Погребняком и Романом Широковым.

К 15-летию побед «сине-бело-голубых» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также бронзовому выступлению национальной команды на Евро-2008 приурочили матч легенд «Зенита» и сборной России. Посмотреть его пригласили участников ПМЭФ.

В уже полюбившемся формате противостояния Москвы и Санкт-Петербурга проведут Кубок «Росконгресса» по баскетболу. В прошлом году его победителем стала петербургская команда, капитаном которой был председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев. В этом году столичные баскетболисты приедут за реваншем.

Матч пройдет при поддержке баскетбольного клуба «Зенит» на домашней площадке одного из грандов европейского баскетбола.

Гольф на ПМЭФ

В заключительный день работы ПМЭФ политики, бизнесмены и топ-менеджеры сыграют в турнире «Лига Ставок. Кубок Росконгресса» по гольфу. Его проведут уже в пятый раз.

Мастер-класс для гостей турнира организует гольфист сборной России, многократный призер всероссийских соревнований Максим Зданович.

На полях турнира также запланировали дискуссию «Спорт как инструмент развития регионального туризма в России».

Заплыв на сапбордах, бизнес-регата и конкур

В рамках ПМЭФ для его участников подготовили заплыв на сапбордах по каналам в самом сердце Санкт-Петербурга. Он станет частью мероприятия SUP-завтрак «(От)Личный Петербург».

Желающим также предложили заявить корпоративную команду в этапе бизнес-регаты «Ведомости» и насладиться эстетикой конного спорта на турнире по конкуру. Последний в 2023 году пройдет в формате Jump & Drive.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит мероприятия по 18 видам спорта. Стратегический партнер Игр — топливный бренд G-Drive.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте форума.