Триумфальная победа и несправедливое поражение. В сети обсудили поединки россиян Ислама Махачева и Петра Яна | 360°

Спорт 23 октября 2022, 04:15 Триумфальная победа и несправедливое поражение. В сети обсудили поединки россиян Ислама Махачева и Петра Яна Победа Махачева и поражение Яна на UFC 280 вызвали бурю эмоций в сети YouTube

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В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 280. Этот вечер особенно запомнится двумя поединками с участием российских спортсменов. Неоднозначный бой Петра Яна против Шона О’Мэлли и триумфальное сражение за чемпионский титул Ислама Махачева против Чарльза Оливейры вызвали бурную реакцию среди спортсменов и болельщиков.

Главный бой турнира

Событие, которое затмило все поединки этого вечера — финальный бой Махачев — Оливейра.

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Российский боец победил оппонента из Бразилии во втором раунде. Ислам уронил Оливейру в стойке, настигнул в партере и удушающим приемом завоевал победу. Он стал первым россиянином, который забрал чемпионский пояс впервые после ухода Хабиба Нурмагомедова.

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Хабиб, кстати, стал первым, кто поздравил своего соратника с победой. Более этого, он назвал Махачева «лучшим бойцом в мире».

А спортивный промоутер Камил Гаджиев заявил, что этот «великолепный во всех аспектах» поединок определил преемника непревзойденного Нурмагомедова.

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Болельщики в восторге

Болельщики в сети оказались практически единодушны. Все поздравляют Махачева, восторгаются им, но и отмечают статус и подготовку Оливейры.

«Засудили»

Второй значимый бой вечера — Петр Ян против Шона О’Мэлли — закончился поражением нашего бойца в результате раздельного решения судей, которые отдали предпочтение американцу.

Большинство спортсменов и бывших чемпионов UFC заявили о несправедливости такого судейского решения.

Популярный блогер и хороший знакомый Махачева и Хабиба Хасбулла Магомедов лично присутствовал на этом турнире. После боя Яна он заявил, что российского спортсмена засудили.

«Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю», — высказался Хасбик.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал решение судей «худшим ограблением в истории UFC».

А известный тяжеловес MMA Александр Емельяненко заявил, не видит ни одного основания для победы О’Мэлли. Он считает, что Петра засудили по политическим мотивам.

С другой стороны, звезда смешанных боев Конор Макгрегор отреагировал насмешкой, комментируя поражение нашего бойца.

«Лучший ударник в UFC, лол», — написал ирландец.

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Реакция в сети

Комментаторы в сети разделились на тех, кто оказался озадачен решением судей и тех, кто считает, что победа вполне заслуженно досталась американцу. Правда, первых все равно больше.

Денежные награды

Ислам Махачев, помимо чемпионского пояса, получил бонус от UFC —50 тысяч долларов — за «лучшее выступление вечера». Такую же сумму вручат Петру Яну и О’Мэлли за «лучший бой вечера».