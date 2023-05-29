Эксклюзив 29 мая 2023, 14:37 Такой хоккей без России нам не нужен! Писатель Беседин: ЧМ по хоккею, в котором не участвует Россия, миру не нужен РИА «Новости»

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Сборная Канады в 28-й раз стала чемпионами мира по хоккею, обыграв немцев со счетом 5:2. Таким образом Канада вышла на первое место по числу побед на ЧМ: она обошла команды СССР и России, на счету которых — в общем 27 титулов. О том, как все могло сложиться, если бы российскую сборную допустили до чемпионата, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

В Риге и Тампере — Латвия и Финляндия соответственно — завершился чемпионат мира по хоккею. Изначально он должен был проходить в Санкт-Петербурге. Но, как всегда, вмешалась политика. Жаль. Ведь в «культурной столице» к чемпионату строили новый шикарный стадион, и публика пришла бы на матчи, и, уверен, наши звездные хоккеисты приехали бы. Не сложилось.

Что в итоге? Другие звезды практически не приехали тоже. Напоминаю для далеких от хоккея людей, что лучшие игроки мира выступают в НХЛ, это Северная Америка, а там сейчас идут матчи на Кубок Стэнли, поэтому многие хоккеисты банально заняты. Другие просто устали. Частая история.

Сборная Латвии / © iihf.com

Именно на усталость сослался, не приехав, лучший игрок Германии — да и вообще один из лучших в мире, — партнtр Коннора Макдэвида по «Эдмонтону» Леон Драйзайтль. Не выступил за чехов и Давид Пастрняк из «Бостона» — клуба, разорвавшего регулярный чемпионат НХЛ, но провалившегося в Кубке Стэнли. Солировал же у чехов Доминик Кубалик из «Детройта».

Зато одна из главных звезд финнов Микко Рантанен из «Колорадо» (выиграли НХЛ в прошлом сезоне) на домашний чемпионат приехал. Плюс подтянулись другие из-за Атлантического океана: Мяятта, Какко и Капанен — в общем, симпатичный состав. И это было любопытно, потому что финны, выигравшие последнюю Олимпиаду и чемпионат мира, обходились без игроков из НХЛ. Тем и поражал всех главный тренер Юкка Ялонен.

Возможно, так и надо было действовать и в этот раз. Потому что тут финны откровенно провалились. Главная причина — усталость от собственных результатов, эмоциональное выгорание. Спорт — это все же эмоции.

А вот Латвия, наоборот, блеснула, и результаты прибалтов в полной мере характеризуются пословицей «на безрыбье и рак — рыба». Будь тут Россия — об этом чуть позже — и все сложилось бы иначе. А так Артур Шилов из фарм-клуба «Ванкувера» — это латышский вратарь, если что — затащил сборную аж на третье место, а сам по итогам турнира вошел в символическую сборную.

В матче за бронзу в овертайме латыши переиграли США, которые, по обыкновению, привезли на турнир студентов. Правда, в этот раз американцы усилились весьма мастеровитыми парнями: Пербиксом из «Тампы», Туком из «Баффало», например. И сборная США до определенного момента смотрелась более чем убедительно — ее называли едва ли не главным претендентом на победу.

Но так было до полуфинала с немцами — там американцы проиграли. Германия же шла к своему финалу давно и уверенно. Напомню, на Олимпиаде 2018 года сборная России победила в финале — спасибо, Гусев, спасибо, Капризов! — именно Германию. Возможно, будь Драйзайтль — и немцы взяли бы золото, а так блистал защитник из «Детройта» Мориц Зайдер. Классный игрок!

Кто выиграл в итоге? Тут можно перефразировать великого футболиста Гари Линекера: «Хоккей — это такая игра, в которую играют все, а побеждают всегда канадцы». Но — если не участвует Россия. Хотя нас они тоже не столь давно обыграли, в овертайме забив Бобровскому, ныне тянущему «Флориду» к чемпионству в НХЛ.

В этот раз канадцы, уже по обыкновению, привезли средний добротный состав, состоящий главным образом из дуболомов-силовиков вроде Лучича. По уровню выделялся разве что Маккензи Уигар из «Калгари» — на мой взгляд, один из лучших в мире защитников по игре именно в обороне.

И канадцы разыграли свой обычный фокус: в групповом турнире играли блекло, но набрали обороты в плей-офф — кленовая классика! И прощай, Швейцария с Хиширом во главе, считавшаяся главным фаворитом. Опять они чемпионы…

Эх, а ведь все могло бы оказаться иначе, допусти злодеи на чемпионат мира Россию. К нам бы наверняка приехали лучшие игроки. Мы бы увидели и Орлова, и Проворова, и Гаврикова, и Барабанова, и Бучневича (это как минимум), а, может быть, и Овечкина с Капризовым, Малкиным, Кучеровым, Василевским.

РИА «Новости»

Будь они на чемпионате мира, наверняка подтянулись бы и другие звезды хоккея. Таков спортивный интерес и спортивный принцип. И началась бы реальная борьба за чемпионство, потому что давайте откровенно: главная вывеска любого хоккейного турнира — матч сборной России против сборной Канады. Финал в Квебеке пересмотрите, если что.

Самое любопытное, что и в Северной Америке это прекрасно понимают. Ничего личного — только бизнес. Поэтому и не прессуют россиян в НХЛ, поэтому и крутят-мутят там что-то с Кубком мира.

В общем, будем смотреть, как пойдут дела далее, но на данный момент вывод печален и однозначен: такой хоккей без России миру не нужен. Если ты не русофоб Гашек, конечно.

Но для таких, как он, Чехия пусть играет с венграми. Любит же кто-то поскучнее.