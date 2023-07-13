Спорт 13 июля 2023, 17:31 🍻 «На спорт нужно смотреть как на шоу-бизнес». Сухой закон на стадионах — мера безопасности или пережиток времени? Спортивный журналист Яременко: пиво на стадионах — это нормальная история РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хмельной напиток на протяжении многих лет пытаются вернуть на российские стадионы. Впервые отмену запрета обсудили в 2019 году, однако до окончательного решения пока далеко. Депутаты вместе с Минспортом и Минфином положительно смотрят на инициативу вернуть пиво на трибуны, но Минздрав выступил категорически против. Почему вообще запретили употребление пива во время матчей и как его возвращение скажется на безопасности болельщиков — в материале «360».

Законопроект о возвращении пива на стадионы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о предложении вернуть пиво на российские стадионы. Законопроект приняли в первом чтении, и теперь команда составителей активно работает над поправками в документ.

Второе чтение законопроекта с изменениями и улучшениями основных критериев, по словам Свищева, может пройти в осеннюю сессию.

«Считаем, что сейчас уже можно вернуть продажу пива на стадионы. МВД просило оборудовать стадионы дополнительными мерами безопасности, это было сделано: система опознавания лиц, карта болельщика и многое другое», — привел его слова ТАСС.

РИА «Новости»

Свищев подчеркнул, что в обсуждении инициативы участвовали представители всех заинтересованных организаций и ведомств: Минспорт, Минфин, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС) и МВД.

История законопроекта

В июле 2019 года депутаты Лебедев и Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, предлагают направить на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Запрет на продажу хмельного напитка на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Закон не распространялся на чемпионат мира, который проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Еще тогда за отмену этой меры высказывались в РФС, РПЛ и Минспорте. Против инициативы традиционно выступили Минздрав и вице-премьер Ольга Голодец.

Законопроект — дилемма: плюс к финансам, минус к здоровью?

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в разговоре с «360» назвал законопроект дилеммой. По его словам, с одной стороны, возвращение пива на стадионы может способствовать более активному употреблению алкоголя и негативно скажется на здоровье населения. С другой — мера поможет привлечь дополнительное финансирование на развитие спорта.

«Минспорт и Минздрав взвешивают все „за“ и „против“. По результатам ведомства примут компромиссное решение в виде соответствующего закона», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Законопроект о продаже пива на стадионах действительно финансово поможет спортивным клубам, согласился бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт. По его словам, было бы не плохо находить дополнительные ресурсы.

«Продажа пива во время спортивных мероприятий только поможет клубам в их довольно непростой финансовой жизни», — уточнил он.

Многие страны за десятки лет выработали позицию, что слабоалкогольные напитки во время просмотра игры на стадионе — нормальная история, заявил «360» спортивный журналист Николай Яременко.

Спорт — это шоу-бизнес, а не социальная функция. Поэтому и смотреть на него стоит под соответствующим углом. Николай Яременко

Ситуация неоднозначная, и, по мнению эксперта, полный запрет алкоголя на стадионах не всегда был в позиции выигрыша. Организаторы матчей и охранные службы все равно поняли, что «болельщики могут и до входа на стадион набраться и еле стоять на своих двоих».

История запрета алкоголя на стадионах: столичная анархия 2002 года

Пиво свободно продавали на спортивных мероприятиях в начале 2000-х, но погромы в Москве после матча России и Японии на чемпионате мира по футболу в 2002 году приблизили ситуацию к запрету.

Тогда на Манежной площади, прямо у стен Кремля, произошло настоящее побоище. Столица не видела подобных масштабных беспорядков с 1993 года.

РИА «Новости»

Озверевшие из-за проигрыша российской сборной болельщики громили витрины магазинов, жгли машины и устраивали стихийные драки. Даже спустя 20 лет не утихают споры, как масштабные беспорядки могли настолько быстро охватить центр города.

Фанаты смотрели прямую трансляцию на Манежной площади, а спиртное тогда свободно продавали в магазинах, в том числе в стеклянных бутылках — будущим главным оружием любителей футбола. К середине дня у гостиницы «Москва» собрались уже несколько тысяч человек, а за порядком следили всего 37 полицейских.

После этого власти всерьез задумались о запрете алкоголя на время спортивных мероприятий. Ограничения вступили в силу в 2005 году.

Порядок и безопасность вкупе с хмелем

Тщательные проверки

Мер по досмотру и обеспечению безопасности во время спортивных мероприятий на сегодня вполне достаточно, подчеркнул Алексеев. Они предусматривают камеры слежения, досмотр на входе, идентификацию болельщиков.

Государство, по словам главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, сделало все необходимое.

«Нынешние меры безопасности вполне смогут регулировать ситуацию во время спортивных мероприятий. Если же потребуются дополнительные меры с учетом практики, то их, разумеется, оперативно введут», — пояснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Футбольный эксперт Раппопорт в разговоре с «360» предположил, что инициатива не ухудшит и не усугубит порядок и дисциплину на матчах.

«Если людям и так очень хочется пива, они его пронесут на трибуны. Надо тщательнее следить за порядком на стадионах, хотя это и сейчас делается под большим контролем», — добавил спортивный директор «Зенита».

РИА «Новости»

Деление матчей по категориям безопасности

Яременко напомнил, что во время матчей алкоголь можно продавать только в пластиковых стаканах, а не в стеклянных бутылках, чтобы исключить риск «бросков бутылок на эмоциях».

Журналист рассказал, как в свое время работал в контакте со спецслужбами по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях. Все матчи команд в течение сезонного года делят на пять категорий: от абсолютно лояльных болельщиков, например ЦСКА — «Динамо», до крайней степени противостояния — «Спартак» и «Зенит».

Дружественные матчи — хоть виски наливайте, ничего страшного не случится. Если кто-то по дурости полезет с кулаками, свои его сразу оттащат. Если же это противостояние, которое уже исторически сложилось, то максимум на стадионе — безалкогольные напитки. Николай Яременко

Подобная система работает годами, и ничего нового придумывать не нужно, уверен Яременко.

«Нашим думцам стоило бы просто посмотреть на зарубежный опыт и, не сильно его адаптируя, принять в России», — подытожил он.