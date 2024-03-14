Эксклюзив 14 марта 2024, 15:45 Легенда «Спартака» на зоне? Странная история Квинси Промеса Писатель Беседин: Квинси Промес был сущностью и вожаком ФК «Спартак» Квинси Антон Промес — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака»/ Edgar Breshchanov / Global Look Press / Global Look Press

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Квинси Промес может оказаться в тюрьме. Ему грозит 7,5 года лишения свободы. Прямо сейчас голландский футболист московского «Спартака» находится в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда его не выпускают то ли из-за внутренних проступков, то ли из-за требования Нидерландов. Последние требуют экстрадиции спортсмена. О том, как Промес оказался втянут в эту историю, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Все это звучит как безумие, как новости из альтернативной реальности: одного из лучших футболистов в истории «Спартака» XXI века могут отправить за решетку, точно какого-нибудь матерого уголовника. Однако это факт.

Более того, история, в общем-то, знает примеры, когда хорошие и даже великие футболисты оказывались в тюрьме. Одни несправедливо, как Эдуард Стрельцов, а другие вполне заслуженно, как Джордж Бест. Имена-то какие!

Другой вопрос, что большинство футболистов знакомились с тюремными порядками либо из-за сексуальных преступлений (изнасилования, связи с несовершеннолетними и тому подобное), либо из-за вождения в нетрезвом виде. В случае Квинси Промеса речь идет о действительно серьезных вещах.

Во-первых, спортсмена обвинили в том, что он напал с ножом — и даже ударил им — на своего родственника. Во-вторых, правоохранители Нидерландов полагают, что Квинси связан с торговлей наркотиками в крупных размерах.

Игроки «Спартака», в том числе Промес, на тренировке в Дубае, январь 2024 года / Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Первое еще можно как-то понять и простить. Ну, не сдержался — напал на обидчика. Собственно, из-за этих проблем Квинси и оказался в России — повторно.

Напомню, что сначала он приехал в «Спартак» молодым парнем, был убедителен и крут. После чего отправился в испанскую «Севилью». Я сразу написал, что это неудачный выбор — так и вышло. Вот в амстердамском «Аяксе» Квинси был неплох, а потом начались криминальные истории.

Так Промес оказался в «Спартаке». Сначала многие в него не верили (правда, среди этих многих были такие «профессионалы», как Радимов и Червиченко), но Квинси быстро переубедил даже самых злостных хейтеров. Он отдавал, он забивал, он был сущностью и вожаком «Спартака», переписывая рекорды красно-белого клуба один за другим.

Шутка ли сказать, на данный момент Промес занимает шестое место среди лучших бомбардиров за всю историю «Спартака». На гол он отстает от Гаврилова, на семь — от Черенкова. И нет сомнений, что играй Квинси еще, он наверняка бы вошёл в тройку лучших красно-белых бомбардиров всех времен и народов.

Но тут вмешалось грязное дело с наркотиками. Повторюсь: одно дело ссора, пусть и с поножовщиной; другой вопрос — drugs. Отвратительнее наркоты — только педофилия. Вот этого простить и понять нельзя.

Я сейчас не стану вдаваться в подробные описания наркотических историй Квинси, однако доказательная база нидерландскими правоохранителями предоставлена весьма серьезная. В то, что это политическая история, которую присовокупили к предыдущей поножовщине, честно сказать, верится с трудом. А вот то, что Квинси не до конца понимал, куда вписывается, — такое вполне возможно.

Может ли это служить оправданием? Вряд ли. Я сейчас не обвиняю, а лишь рассматриваю худший вариант развития событий. Очевидно, если Промеса отправят в Голландию, там его ждет тюрьма. Может быть, и не семь лет, но пять точно.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Так для чего Квинси в принципе тащили на сборы со «Спартаком» в Дубай? До этого его оставляли в Москве, где он тренировался по индивидуальной программе — и, кстати, неплохо потом играл. Тут же менеджмент клуба сменился, и голландца потащили на сборы.

Говорят, что на пребывании Промеса в ОАЭ настаивал главный тренер Гильермо Абаскаль (как по мне, с этим самоучкой и истеричкой клубу давно стоит проститься и взять опытного специалиста). В любом случае брать Квинси на сборы — безумие, которое логично обернулось фиаско. Да и сам голландец зачем-то шлялся по дорогим клубам и гонял на авто. Боюсь, что все поймут, насколько все серьезно, лишь тогда, когда Промес окажется за решеткой.

В официальном заявлении «Спартака» о ситуации говорится следующее: «Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации».

Как видим, все гладко, все в рамках приличия. Некоторые уже посчитали, что таким образом клуб тихой сапой открещивается от Промеса. Мол, пусть голландец разбирается сам.

Но возникает вопрос: вы для чего тащили его в ОАЭ? Вы не способны были просчитать последствия? Чем думали? И ведь фокус еще в том, что Квинси Промес — легенда «Спартака».

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Да, это не Черенков и Родионов, не Тихонов и Титов, но это как минимум лучший легионер в истории красно-белых, который среди прочего принес клубу титул после 16-летнего перерыва. Грацие, Массимо! Так как быть с тем, что легенда «Спартака» окажется уголовником? Не правильнее ли сделать все, чтобы этого не случилось?

Полагаю, слишком многие думали — и сам Квинси Промес, и в его окружении, и в «Спартаке», — что авось как-то прокатит, как-то ситуация разрешится, но она оказалась слишком непростой и затянула в криминальный, очерняющий омут всех. Полагаю, выпутываться из этой мерзости тоже надо всем — с оглядкой не на спортивные результаты даже, а в первую очередь на репутацию и мораль.