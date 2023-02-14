Эксклюзив 14 февраля 2023, 20:20 Стало известно о состоянии пострадавших в драке с украинцами футболистов «Шинника» Гендиректор «Шинника» Кулаков: турецкий отель не предупредил о заселении команды с Украины Пресс-служба ФК «Шинник»

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Ярославский футбольный клуб «Шинник» еще при подготовке зимних сборов в середине ноября прошлого года просил руководство турецкого отеля Royal Seginus не селить туда команды с Украины, чтобы избежать конфликта. Поэтому сейчас идет выяснение обстоятельств, как в одном отеле оказался российский клуб и украинская команда «Минай». Об этом «360» рассказал генеральный директор ассоциации «Футбольный клуб „Шинник“» Сергей Кулаков.

Он подчеркнул, что игроки даже в момент заселения в отель не знали, кто окажется их соседями.

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«Мы передали турецкой стороне критерий, чтобы в отеле не было украинских команд, в связи с тем, что может возникнуть конфликт. Этот вопрос обсудили и согласовали. После того как мы подписали документы, возможно, появился вариант поселить украинскую команду. Об этом нам не сообщили. Сейчас выясняем, почему так произошло», — рассказал Кулаков.

Руководитель клуба отметил, что футболисты пострадали не так сильно. Врач команды сообщил, что у спортсменов есть гематомы и ушибы. Обошлось без переломов. Но окончательное решение о том, кого из спортсменов не допустят до тренировок из-за травм, врач примет в ближайшее время.

Чистая провокация

Сергей Кулаков подчеркнул, что из гостиницы команду никто не выселял. Решение о переезде в другое место приняли в самом клубе. На предстоящих тренировках футболистов это новое место расположения не скажется. Но первоначально отель выбирали по наличию качественных футбольных полей, которые есть на территории.

Генеральный директор подчеркнул, что сам он команду на сборах в Турции не сопровождал. Но по оценке тренерского штаба, административного персонала и других сотрудников клуба, драка возникла из-за провокации украинских футболистов.

«Шинник» останется на тренировках в Турции до 3 марта, после чего вернется в Москву, чтобы принять участие в матче первенства среди команд Первой лиги.

В официальном заявлении клуба говорится, что футболисты украинской команды «Минай» напали на одного из спортсменов «Шинника». Остальные игроки вступились за своего одноклубника, и все переросло в массовую драку. По данным СМИ, игроки «Миная» избили ярославского футболиста, когда он оказался с ними в одном лифте.