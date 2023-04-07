Эксклюзив 07 апреля 2023, 21:42 «Способен конкурировать». Решение Кержакова уехать на Кипр объяснили получить опыт работы в Европе Экс-тренер «Зенита» Раппопорт: Кержаков поступил верно, поехав тренировать на Кипр Соцсети

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Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что покинул страну в прошлом и отправился работать на Кипр, потому что испытывал чувство страха от сложившейся ситуации. Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт рассказал «360», что в спорте политическая обстановка не важна, и при наличии предложения из зарубежного клуба нужно соглашаться на такую работу.

Далее — его прямая речь.

Принимать приглашения из-за рубежа

В спорте, если человек востребован, политическая обстановка не имеет значения. <…> Я считаю, что если человек здесь (в России — прим. ред.) проявляет себя, <…> способен конкурировать в западных клубах, конечно его будут приглашать, никакая политическая изоляция не будет иметь роли. Потому что если клубу надо учитывать какие-то игровые позиции, то, естественно, они будут приглашать [на работу].

Другой вопрос, что у нас сегодня нет такого количества футболистов, как было в 1990-е годы, в начале нулевых, когда у нас человек 15 играли в Италии, в Германии, в Испании и так далее. Сейчас такого нет.

Если появятся такие футболисты, я убежден, что никакие политические моменты не повлияют.

Что касается тренеров. Во-первых, наши тренеры давно нигде не работают за границей. Нет таких тренеров, это было и в советское время. Может, это было связано с незнанием досконально иностранных языков, но скорее к нам приезжают иностранцы с большим удовольствием и работают у нас. Опять-таки, независимо от политических моментов.

Я думаю, что если кого-то из наших тренеров пригласят работать за границей, он обязательно должен поехать и работать там. Это же профессия, он должен работать.

Никто не расшифровал ситуацию

Почему Кержаков уехал оттуда, я не знаю, не могу сказать. Если его приглашали на Кипр поработать, и появился шанс работать с профессиональной командой, на Кипре сейчас в принципе футбол неплохой.

Я сначала подумал, что, может, у Кержакова есть какие-то варианты вернуться к тренерской работе именно в России, пока об этом я не слышу. Потому что Сашина тренерская судьба, на мой взгляд, не совсем логична. Я его хорошо знаю, это наша школа, и мне приходилось с ним работать как с футболистом.

Просто мне совершенно непонятно отношение к нему, нам никто не расшифровал ситуацию, которая сложилась. Он прекрасно отработал, причем достаточно посредственным составом, занял достаточно высокое место. Я очень высоко оцениваю его работу, потому что его команда (кипрский «Кармиотисс» — прим. ред.) играла в такте, который соответствовал тому подбору футболистов, который у него был. И он с этим справился. Может мы какие-то подземные моменты не знаем, может, какие-то другие ситуации были. Во всяком случае, до сих пор после его ухода с другими тренерами <…> они мучаются, они пока еще близко не показывают результаты, которые показывала команда Кержакова.

Поэтому я желал бы Саше, чтобы он нашел себе работу. Почему он уехал из Кипра — не знаю. Тренер, если ему предлагают работать, должен идти работать. Отказываться можно только тогда, когда у тебя десяток предложений, ты можешь выбирать. Если у тебя нет такого, значит, ты должен идти работать.