Эксклюзив 14 апреля 2023, 14:17 «Спортсменов будут привязывать к позорному столбу». Как украинские чиновники открыли огонь по своим Общественный деятель Алексеев: украинских спортсменов теперь ждут любые меры наказания Призеры соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике — 2019 в Дохе на церемонии награждения (слева направо): Ярослава Магучих (Украина) — серебряная медаль, российская спортсменка Мария Ласицкене — золотая медаль, Вашти Каннингем (США) — бронзовая медаль / РИА «Новости»

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Депутат Рады Жан Беленюк опубликовал приказ Минспорта о том, что украинским спортсменам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами. Если такое нарушение выявят, чиновники имеют право отозвать делегацию из командировки. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что это решение ставит «серьезные вопросы об автономии украинского спорта» и нанесет удар по национальным федерациям, но не повлияет на российскую спецоперацию. О том, на какие меры против своих же спортсменов готов киевский режим, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Всеволод Алексеев, общественный деятель, член попечительского совета Молодежной общественной палаты Думаю, это распоряжение идет от Министерства спорта Украины. Соответственно, для их спортсменов буду вводить санкции либо будут исключать из перечня спортсменов для выступления на международном уровне. Учитывая, что директива не международных федераций, а украинского ведомства, там могут придумать любые наказания, учитывая процессы, который происходят в этой стране. Могут быть любые наказания для спортсменов, включая привязывание к позорному столбу. Это трудно оценивать, учитывая тот поток негатива, который идет со стороны Украины по отношению к России и ее спортсменам. Сложно понять все перспективы безумия, до которого могут дойти украинские спортивные чиновники. Украинские спортсмены, завоевавшие золотые медали в эстафете 4×100 м среди мужчин в соревнованиях по легкой атлетике на XXVII Всемирной летней Универсиаде — 2013 в Казани / РИА «Новости»

2 Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Неразумные решения тяжело комментировать. Кого наказали украинские чиновники? Прежде всего своих спортсменов, их родителей, клубы. РИА «Новости» Пошли на недопуск ребят, которые тренировались всю жизнь, участвовали в соревнованиях с соседями. Да, сейчас не лучшие времена между Россией и Украиной. Но отношения нормализуются. Много федераций, которые восстанавливают участие в соревнованиях наших ребят. Да, пока, может быть, в нейтральном статусе, но наши спортсмены выступают на международных соревнованиях. Неучастие Украины в международных соревнованиях означает, что на чемпионатах мира не будут представлены украинцы. Ради чего чиновники это делают? Такие вещи прежде всего направлены против своих же. Россию они этим не накажут, а своих ребят — вполне. Спортсмены такого не поймут. РИА «Новости»

3 Борис Ходоровский, спортивный журналист Самое смешное в том, что этот приказ подписал Жан Беленюк, который в свое время рассматривал возможность перехода из украинской сборной в российскую, когда были проблемы с финансированием. Темнокожий борец ранее получил нагоняй за то, что сфотографировался с российским борцом. Но статус меняется, и приходится подписывать вот такие приказы. Призеры соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 килограммов на церемонии награждения XXXI летних Олимпийских игр (слева направо): Жан Беленюк (Украина) — серебряная медаль, Давит Чакветадзе (Россия) — золотая медаль, 2016 год / РИА «Новости» Как это будет работать? Элементарно: украинским спортсменам придется выбирать, участвовать ли в международных соревнованиях под угрозой дисквалификации или лишаться государственного финансирования. Нюанс приказа в том, что сборные будут лишаться статуса национальных. Но частное финансирование никто не запретит. Могу привести пример: Федерация баскетбола Украины имеет напряженные отношения с Евролигой, которая проводит в том числе Еврокубок. И вот там участвует украинская команда «Прометей». Правда, приписана она формально к городу Каменскому (в прошлом — Днепродзержинск), но играет в объединенном эстонско-латвийском чемпионате. В нем Федерация баскетбола Украины разрешает «Прометею» участвовать, а вот в Еврокубке — нет. Настаивает, чтобы команда играла в другом баскетбольном турнире — Лиге чемпионов ФИБА, против которого федерация ничего не имеет. Но владельцу этой команды, который перевез ее в Ригу, совершенно наплевать, что приказывает Федерация баскетбола Украины. Не исключаю, что и в других спортивных федерациях Украины найдутся люди, которые смогут компенсировать спортсменам отказ от госфинансирования, и те будут участвовать в соревнованиях. А в федерациях, где этого не случится, украинским спортсменам действительно придется отказываться от состязаний, на которых будут представители России и Белоруссии. Не знаю, прописано ли в приказе Беленюка, что вводится запрет на участие в соревнованиях, где россияне и белорусы будут выступать под своими флагами. И допускается ли участие украинцев, если они (спортсмены из России и Белоруссии — прим. ред.) выступают в нейтральном статусе. К примеру, украинские теннисистки, хотя не пожимают руки россиянкам и белорускам, все же участвуют в турнирах с ними.