Спорт 27 июля 2023, 19:33 Без нейтрального статуса. Российским спортсменам пора сделать выбор между Родиной и карьерой Журналист Авва: российским спортсменам придется сделать выбор — Родина или карьера РИА «Новости»

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Украинским спортсменам разрешили соревноваться с россиянами, если те откажутся от герба, гимна и флага. Однако забыли спросить самих россиян: хотят ли они продолжать играть по правилам Запада? Те, кому карьера дороже Родины, давно сменили гражданство. Остальные все чаще убеждаются в том, что «нейтральный статус» — лишь еще один повод унизить Россию.

Украинцам позволили соревноваться с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины решило снять запрет на участие своих спортсменов в международных соревнованиях, в которых также участвуют россияне и белорусы, но только в нейтральном статусе. То есть без гимна, герба, флага, любой символики и упоминания принадлежности к Родине.

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Ранее МОК заявил, что окончательное решения о допуске российских и белорусских спортсменов к парижской Олимпиаде-2024 примет не раньше осени. Вероятно, приглашение получат только спортсмены, согласные на выступления без флага, а также не поддерживающие СВО и не связанные с армией или полицией.

Россия между тем отправила приглашения украинским спортсменам на первые в истории Всемирные игры дружбы, которые состоятся в начале осени 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Участникам соревнований гарантировали безопасность и равные права.

МОК как инструмент борьбы с Россией

Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва в разговоре с «360» отметил, что МОК хорошо понимает: если они полностью уберут российских спортсменов, то в некоторых видах спорта зрелищность и конкуренция совершенно пропадут.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе» рассыпется. Соответственно, трансляции спортивных состязаний потеряют рейтинги, рекламодатели перетекут куда-то в другое место. Для Международного олимпийского комитета это вопрос денег. Вадим Авва

Сам принцип участия спортсменов России без флага и гимна в любых соревнованиях — национальное унижение, подчеркнул Авва. Атлеты превращаются в мальчиков и девочек для битья. Это демонстрация некоего колониального западного супрематизма, то есть превосходства над унтерменшами — славянами, в частности русскими.

«С этой точки зрения это элемент когнитивной войны. Запад нам ставит условия: каким образом мы с ним будем сотрудничать. И если мы пойдем на них в спорте, то почему не пойдем на них в других каких-то вещах? В этом смысле это часть войны за уничтожение России», — заверил журналист.

По его словам, МОК в этой битве — такой же инструмент Запада, как ООН. Достаточно вспомнить, как генсек организации Антониу Гутерриш ратовал за продолжение зерновой сделки. Но недавно ФСБ обнаружила следы взрывчатки уже на втором турецком судне, которое якобы перевозило зерно.

Цена нейтрального статуса

Авва напомнил о скандале на недавнем чемпионате мира по фехтованию. Сначала украинский спортсмен Игорь Рейзлин просто не вышел на поединок с россиянином Вадимом Анохиным. За неуместную позу шпажисту засчитали техническое поражение.

«Позже украинская саблистка, олимпийская чемпионка мира Ольга Харлан, победив россиянку Анну Смирнову, вместо рукопожатия демонстративно выставила вперед оружие. Однако в фехтовании поединок считается завершенным после того, как соперники пожали друг другу руки», — добавил журналист.

Россиянке пришлось ждать более получаса, пока судьи все же решили дисквалифицировать Харлан. Однако признать поединок несостоявшемся или засчитать поражение украинке организаторы турнира не решились. Это достаточно яркая иллюстрация отношения к спортсменам с нейтральным статусом.

«Это должно быть принципиальное решение. Российские футбольные клубы либо играют в Еврокубке со всеми своими регалиями, либо не играют. Франция либо приглашает нас на Олимпийские игры как национальную сборную, либо Франция идет куда подальше», — сказал Авва.

Пора выбрать родину, а не карьеру

Россиян, которые соглашаются выступить в нейтральном статусе, можно понять, подчеркнул Авва. Они много работали, тренировались. Однако и в 1941 году в Советском Союзе было достаточно атлетов, которые готовились к соревнованиям, но пошли на фронт.

Всей стране нужно понять: наша цель не выиграть чемпионат мира по фигурному катанию или фехтованию, не взять первые места в велосипедном спорте. Наша задача — победить Запад, перестать играть по их правилам и выстроить мир новых, справедливых правил. Вадим Авва

В этом должны участвовать и российские спортсмены. Им придется сделать выбор и расставить приоритеты. Те, кто решил сменить гражданство ради успехов в карьере, по словам собеседника «360», выбрали профессию вместо родины. Предали Отечество, которое немало поучаствовало в том, чтобы воспитать чемпионов.

«Андрей Власов был хорошим генералом и стал предателем. Это ничем не отличается друг от друга. Поэтому на сегодня мы должны сказать, что любой спорт, где условия нашим спортсменам навязывают западные федерации, должен быть прекращен», — сказал Авва.

Такое политическое решение ударит по карманам некоторых российских функционеров, допустил журналист. Спортсмены, которых этот шаг не устроит, наверняка сменят гражданство. Но им на смену придут новые люди. Пора осознать, что даже само обсуждение любых соревнований без российских гимна и флага невозможно.

«Мы должны больше внимания уделять массовому российскому спорту. Соревноваться с китайцами, которых на самом деле больше, чем всех западных спортсменов, проводить игры с Индией, устраивать свои площадки. Входить в западные двери и все время получать там по морде — неуважение к своей стране», — констатировал Авва.

России необходимо сотрудничать с теми, кто действительно признает принципы взаимного уважения, добавил журналист. Пьер де Кубертен, который возродил Олимпийские игры, выступал за честную конкуренцию, за спорт вне политики, за общение людей вне политики.

Запад принес туда политику и войну — пусть с ними он и останется.