Спорт 24 января 2024, 17:54 Спортивный праздник для детей с ОВЗ провели на выставке «Россия» на ВДНХ Пресс-служба фонда «Семья вместе»

Читать 360tv в

Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся на экспозиции Минтруда и соцзащиты в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Посетителей ждали развлечения на любой вкус, включая кольцеброс, лакросс, флорбол и напольный керлинг.

Популярные игры адаптировали так, чтобы в них могли участвовать ребята с самыми разными возможностями. В роли кураторов соревнований выступили профессиональные спортсмены.

Гостям выставки продемонстрировали адаптивную физкультуру в рамках проекта «Спорт без границ». Хотя праздник прошел в форме соревнований, призы получили все участники.

Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе»

«Казалось бы, мы помогаем детям, мотивируем их, рассказываем свои истории, проводим с ними время. Но на самом деле дети нам отдают гораздо больше. У меня улыбка до ушей! Сегодняшнее настроение сохранится у меня надолго, потому что все дети невероятные, очень чистые, искренние, добрые и открытые», — отметила призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы Яна Батыршина.

Организатором проекта, нацеленного на помощь детям с ОВЗ, стал благотворительный фонд «Семья вместе». За почти 30 лет работы организация помогла более чем 250 тысячам детей и семей, попавших в непростую жизненную ситуацию.

«Мы организуем мероприятия и спортивные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, пример которых вы сегодня как раз видите на этой выставке. Эти занятия помогают детишкам с ОВЗ не только укрепить свое здоровье, но и, конечно же, раскрыть свой потенциал. Нашими ключевыми семейными проектами являются „Семейный дом“ и „Семейные комнаты“, которые мы открываем на территории больниц и даем возможность семьям быть рядом с детишками, у которых проходит длительное лечение», — рассказала гендиректор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.

Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе» Пресс-служба фонда «Семья вместе»

Первый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий с детьми с ОВЗ открыли в Москве в 1995 году. Тренеры этого центра разработали собственную методику по адаптивной физкультуре. Целями занятий стали развитие физических и коммуникативных навыков детей, эмоциональной сферы, а также социализация.

После 2016 года 20-летний опыт тренеров трансформировался в физкультурно-оздоровительную программу. В рамках проекта проходят циклы бесплатных вебинаров по адаптивной физкультуре для родителей особенных детей и специалистов, работающих с такими ребятами. Также по программе устраивают практические занятия для детей с ОВЗ.