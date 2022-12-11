Эксклюзив 11 декабря 2022, 12:39 Феномен Марокко. Команда из африканской страны сняла скальп с ведущих сборных мира Футбольный эксперт Малосолов: сборная Марокко на ЧМ-2022 удивила весь мир YouTube

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Сборная Марокко на чемпионате мира по футболу удивила весь мир, пробившись в полуфинальную стадию турнира. В плей-офф соревнований африканская страна победила Испанию, а затем отправила домой Португалию с Криштиану Роналду. Команда уверенно шла вперед, пока ведущие мировые футбольные державы занимались на турнире политическими акциями и борьбой за права сексуальных меньшинств. Феномен Марокко объясняется мощностью ее состава и огромной мотивацией футболистов, рассказал «360» футбольный эксперт и общественный деятель Андрей Малосолов.

Далее — его прямая речь.

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В матчах с Марокко речь не идет о недооценке соперника. Это очень хорошая сборная сама по себе. Не надо забывать, что почти все игроки [африканской] сборной играют в лучших чемпионатах Европы — во Франции, в Испании, Португалии, Англии. Ну и плюс мотивированная команда, хороший тренер у нее.

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Видите, буквально на каждом этапе снимают скальпы со всех главных сборных мира. Я не удивлюсь, если в полуфинале сборной Франции с Марокко будет очень непросто. Можно даже подумать о том, что Марокко победит в этом матче.

Сюрпризы чемпионата

Какие сюрпризы преподнес турнир? Этот чемпионат — сплошной праздник с сюрпризом, где команды третьего мира, мягко сказать, унижают команды первого мира. Видели Бельгию, которая вылетела? Выбыли Германия, Дания, считавшиеся фаворитами. Есть поговорка, что футбольный бог все видит.

Некоторые сборные занимались чем угодно, только не футболом, а защитой прав мигрантов, женщин и ЛГБТ

Все эти команды, так называемые gay-friendly, в первую очередь и вылетали.

Вообще, интересно увидеть Аргентину и Марокко в финале, такого не было никогда. Францию привыкли видеть финалистом и победителем.

Предполагаю, что Аргентина в своем полуфинале одолеет Хорватию, которая одна из самых скучных сборных на турнире и которой невероятно везет. В полуфинале везение должно прекратиться.

Франция — Марокко — совершенно непредсказуемый полуфинальный матч, интересно будет его смотреть. В сборной Франции собраны гениальные футболисты, а [игроки] Марокко интересны сами по себе. Будут очень интересные полуфиналы.