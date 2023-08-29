Шестой этап Гран-при Российской дрифт-серии пройдет на автодроме Moscow Raceway | 360°

Спорт 29 августа 2023, 15:17 Шестой этап Гран-при Российской дрифт-серии пройдет на автодроме Moscow Raceway Фото предоставлено пресс-центром Russian Drift Series GP

Читать 360tv в

Столичный автодром Moscow Raceway примет шестой этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS GP) 2–3 сентября. Участникам соревнований предстоит проехать обратную конфигурацию.

До завершения сезона 2023 года осталось всего два этапа, при этом между лидерами личного и командного зачетов пока сохраняется минимальный разрыв по баллам. Первые выходные осени определят, кто из фаворитов попадет в финал.

Реклама

Пилоты и болельщики RDS GP хорошо знакомы с автодромом, находящимся возле Волоколамска. Однако второй год подряд осенний этап на Moscow Raceway пройдет в необычной конфигурации. Мастера дрифта проедут тот же участок, что и на первом этапе, но в обратном направлении. Впервые такой вариант опробовали в прошлом году, и новую конфигурацию признали удачной.

На первый взгляд трасса кажется простой, а перемены — незначительными, но на самом деле обратный проезд по трассе бросает пилотам серьезный вызов. Изюминкой участка стал профилированный второй поворот с переменным радиусом. Спортсмены уже отточили его проезд в классическом направлении, то есть против часовой стрелки. Проходить отрезок в противоположную сторону участники RDS GP еще учатся. Вместе с направлением меняется не только траектория, но и ритм проезда, а подстроиться к новым условиям можно только в процессе тренировок.

Фото предоставлено пресс-центром Russian Drift Series GP

В фаворитах ветераны и дебютанты

Фаворитами предстоящего этапа можно назвать участников топ-4 прошлого сезона. Пилоты, пробившиеся в полуфиналы в дебюте обратной конфигурации, должны показать хороший результат и в этот раз. Преимущества этих участников — опыт и серьезный «вкат» в новую версию трассы, ведь в 2022 году они провели на ней больше заездов, чем соперники.

В прошлом сезоне лидером этапа Гран-при Российской дрифт-серии на обратной конфигурации Moscow Raceway стал Роман Тиводар, представляющий команду Takayama Forward Auto. Вместе с ним места на подиуме завоевали Аркадий Цареградцев из «FailCrew x Дарксайд» и Андрей Астапов из Lukoil Racing Drift Team. Представитель этой же команды Григорий Гусев прошел в полуфинал, поэтому его тоже можно отнести к претендентам на победу. Кроме того, в текущем сезоне пилот показал хорошие проезды на своей новой BMW E92.

Высоких результатов могут добиться и дебютанты серии Антон Козлов из Carville Racing и Тимофей Добровольский из Takayama Forward Auto. Участники продемонстрировали умение приятно удивлять судей и зрителей на незнакомых для себя треках. Козлов выиграл первый этап RDS GP как раз на Moscow Raceway, а Добровольский впервые стал лидером квалификации на автодроме Igora Drive в Ленобласти.

За места на подиуме также поборются текущие лидеры личного зачета — приехавший в Россию из Гонконга Чарльз НГ, представляющий команду Star Per Stars Aimol, и Георгий Чивчян из Takayama Forward Auto. Оба участника обладают колоссальным опытом, поэтому умеют быстро адаптироваться под условия разных трасс. Противостояние пилотов носит принципиальный характер — оказавшийся на более высоком месте по итогам шестого этапа укрепит лидерство перед финалом.

Фото предоставлено пресс-центром Russian Drift Series GP

«Летающий кирпич»

Вместе с красивыми проездами на Moscow Raceway покажут яркие автомобили. Так, Сергей Кабаргин, выступающий на гиперкаре Flanker F собственной разработки, продемонстрирует свой новый гоночный проект.

На шестом этапе Кабаргин представит автомобиль Hot-Rod Flying Brick, еще не появлявшийся на этапах RDS GP. Увидеть уникальный «Летающий кирпич» можно будет в расположении команды Star Per Stars Aimol, а также во время церемонии открытия.

Судейская бригада

Оценивать проезды будут постоянные судьи этапов Гран-при Российской дрифт-серии 2023 года. Баллы участникам выставят действующие спортсмены Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов. Все они обладают огромным опытом судейства, а в текущем сезоне выступают за команду Wego Drift Team в межрегиональной серии RDS Europe.

Поклонники дрифта смогут следить за шестым этапом как с трибун Moscow Raceway, так и онлайн. Трансляции будут идти на платформе RDS TV.

Фото предоставлено пресс-центром Russian Drift Series GP