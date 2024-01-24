Эксклюзив 24 января 2024, 18:12 Не играй с ним! Вирус русофобии на футбольном поле Писатель Беседин: у многих чешских спортсменов «шизофрения» Игроки ФК «Слован» / IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Читать 360tv в

Пражский футбольный клуб «Славия» отказался играть против «Слована» из Братиславы. Причина — на этой неделе словаки провели товарищеский матч с московским «Динамо». «А с кем мы должны играть, если „Динамо“ тоже находится на сборах в Катаре? Нам нужен был квалифицированный, сбалансированный соперник», — задался вопросом президент «Слована» Иван Кмотрик. О том, как чехи способствуют росту безумия, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Помню, когда играл в КВН, была у нас глупая шутка — о том, что передается и не передается воздушно-капельным путем. Так вот, лишний раз убеждаюсь, что подчас даже абсолютной дури суждено сбываться.

Читаю новость — и она феноменальна: «Пражская „Славия“ не захотела играть со „Слованом“ из-за московского „Динамо“. Шутка ли это? Да нет же!

В чем фокус. Итак, тренер «Слована» сообщил, что в ближайшие 10 дней в тренировочном лагере его команда сразится с «Динамо» из Москвы. Это читают ребята из «Славии» и — внимание! — отменяют товарищеский матч. Вот что сказал директор по стратегическим коммуникациям Якуб Сплавец: «Речь не о политике, а о человеческих ценностях. Для нас все очевидно».

Игроки «Славии» / Michal Chwieduk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Так и хочется возопить: что очевидно? Что вы выйдете на футбольное поле и подхватите от игроков «Слована» вирус, который они подхватили от игроков «Динамо»? Тот, что страшнее коронавируса и болезни Х?

И что произойдет дальше? В раздевалках чехи начнут распевать гимн России или слушать Чайковского? Насколько это вообще опасно?

Любопытно, что конфликт происходит между чешским («Славия») и словацким («Слован») клубами. В общем, и тут, спустя время, Чехословакия разделилась. К слову, сейчас многие в Словакии стараются сохранять трезвую позицию относительно России. В Чехии же на этот счет — наоборот, пылает алым костром настоящее русофобское безумие.

Игроки «Слована» / IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Пожалуй, главный чешский неадекват сегодня — это великий хоккейный вратарь Доминик Гашек. Когда-то я, как и многие другие любители хоккея, обожал его по выступлениям за «Баффало», где он выступал вместе с нашим Могильным. Уж очень чех был хорош в НХЛ! Правда, Гашека мы, россияне, и ненавидели тоже, так как злодей этот единолично отнял у нас победу на Олимпиаде, отразив все броски в финале. Но то было раньше!

Сейчас же Доминик то ли ядовитой рульки объелся, то ли получил контракт от инопланетян. То, что несет Гашек о русских ныне, по сути, обнуляет всю его игровую карьеру. Он хулит Россию — причем хулит и народ, и игроков. В частности, Гашек требует выгнать из НХЛ российских хоккеистов. За что? Все настолько театрально, пафосно и фальшиво, что сначала Доминик участвует в мероприятиях Лиги, а после кается за это участие. У человека, похоже, нечто вроде шизофрении.

После демарша «Славии» мы видим, что шизофрения, похоже, есть у многих чешских спортсменов. А если это не шизофрения (их же обследуют там, да, перед сезоном?), то убийственное лицемерие.

Вот их слова: «Речь о человеческих ценностях». Так какие человеческие ценности предали футболисты «Динамо»? Речь о конфликте на Украине? Ну и?

К слову, какое к тому отношение имеют легионеры «Динамо» Битело, Маричаль, Нгамале, Чавес и другие?

Игрок «Динамо», бразильский футболист Бителло / Pavel Kashaev / Global Look Press

Главная человеческая ценность — это уважение и стремление к миру. И я хочу напомнить, что в свое время войны останавливались, когда начинались Олимпиады. Сейчас же Олимпиады, как и многие другие спортивные соревнования, стали формой войны. Тут постарался Запад и его вассалы. В том числе в Чехии.

Вот и сейчас такие, как чешская «Славия» и Доминик Гашек, активно способствуют росту безумия. Эти люди выступают не за мир, а за продолжение конфликта, чтобы паразитировать на нем снова и снова. Монетизация, хайп — и ничего больше.