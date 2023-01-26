Спорт 26 января 2023, 18:33 «Не может быть запрета на профессию спортсмена». Россию и Белоруссию позвали на Азиаду 🏅 Журналист Яременко: России не стоит отказываться от предложения участвовать в Азиаде YouTube

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Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов — правда, в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. Что такое Азиада и стоит ли России принять предложение — в материале «360».

Предложение ОСА России и Белоруссии

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии поучаствовать в Азиатских играх, сообщили на сайте организации.

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«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх», — подчеркнули в ОСА.

Ранее, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность допустить российских спортсменов к Играм. Правда, речь идет о тех, кто не поддерживает спецоперацию на Украине. К тому же атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам WADA. При соблюдении этих условий россияне, возможно, смогут участвовать в состязаниях — в нейтральном статусе.

Стоит ли России и Белоруссии участвовать в Азиаде

Приглашение российских и белорусских спортсменов на Азиаду можно рассматривать как продолжение нынешней политики МОК. Комитет намекнул: если российских спортсменов пригласят на Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году в Париже, они смогут поехать только в нейтральном статусе. Об этом «360» рассказал спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Также отбор им придется проходить через азиатские квалификационные турниры», — пояснил он.

Другой собеседник «360», спортивный журналист Николай Яременко, подчеркнул, что нужно приветствовать любые подобные международные контакты и предложения. Тем более на фоне туманных перспектив возвращения россиян на сами Игры.

«От предложения не надо отказываться, хотя я, честно говоря, думаю, что большинство из нас вряд ли знает, что представляют собой какие-то отдельные континентальные игры. Но для спортсмена не может же быть запрета на профессию, надо только приветствовать возможность, в любом случае — под флагом, без флага», — отметил Яременко.

Спортсмены сборной России на торжественной встрече олимпийцев на стадионе «ВТБ Арена» в Москве / РИА «Новости»

Азиатские игры

Ближайшие Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Они должны были состояться в сентябре 2022-го, однако в мае соревнования решили перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки в самом городе Ханчжоу и соседнем Шанхае.

Согласно членству в ОСА, в состязании участвуют все расположенные в Азии общепризнанные страны, а также частично признанные Тайвань, Палестина и китайские территории с особым статусом — Гонконг и Макао.

Борис Ходоровский напомнил, что под влиянием успехов Олимпиады появились многие региональные соревнования. В 1951 году прошли первые Средиземноморские игры с участием стран Европы, Азии, Африки. Также проводили Панамериканские игры, на которых выступили представители государств Южной, Центральной и Северной Америки. Были и первые Азиатские игры (Азиада).

«Все начиналось очень скромно, но соревнования (Азиатские игры — прим. ред.) стали традиционными. В последних Азиатских играх <…> принимали участие представители всех 45 стран, которых объединяет ОСА, соревновались они в 61 дисциплине. Это больше чем программа Олимпийских игр. <…> Азиатские игры имеют все атрибуты Олимпиады: церемонии открытия и закрытия, которые проходят очень красиво, награждение победителей с исполнением национальных гимнов», — рассказал он.

Стадион «Ханчжоу» / РИА «Новости»

По словам Ходоровского, во многих странах успех на Азиатских играх приравнивается к победе на ОИ. В частности, в Южной Корее, где серьезно подходят к воинской службе, от обязательного ее прохождения освобождают чемпионов и призеров Олимпиады, а также чемпионов и призеров Азиады.

«Поэтому Южная Корея традиционно посылает на эти соревнования очень сильную, представительную команду», — заключил журналист.