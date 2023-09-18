Спорт 18 сентября 2023, 15:18 Россияне взяли шесть медалей на ЧМ по гонкам с препятствиями в Бельгии Глава «Лиги героев» Шойгу: РФ взяла 6 медалей на ЧМ по гонкам с препятствиями «Гонка героев»

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Российские спортсмены завоевали шесть медалей на первом официальном чемпионате мира по гонкам с препятствиями (OCR), который проходил в бельгийском городе Генке с 14 по 17 сентября. Об этом сообщила руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу.

«В 2019 году наша команда добилась того, что гонки с препятствиями стали официальным видом спорта в России, и вот спустя всего четыре года наши ребята возвращаются домой с чемпионата мира — главного старта для всего мирового сообщества OCR — с абсолютным триумфом», — отметила она.

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Ксения Шойгу подчеркнула, что это «результат очень большой работы» и «по-настоящему значимая победа».

В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Сборная команда России, которая выступила под нейтральным флагом, удостоилась двух золотых медалей.

Золото в мужском зачете среди профессионалов на длинной дистанции взял многократный призер российских соревнований по гонкам с препятствиями, чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы по OCR Егор Белоусов. Серебряную медаль на длинной дистанции завоевала призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России по гонкам с препятствиями Алиса Петрова.

Россия стала чемпионом мира и в командной гонке. В этой дисциплине страну представили Алиса Петрова, Егор Белоусов и главный тренер сборной, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Серебро на короткой дистанции среди спортсменов возрастной категории 10–11 лет завоевал Олег Прокудин.

Любительский забег «Гонка Героев» (организатор — команда «Лиги героев») — основной проект, развивающим направление гонок с препятствиями в России с 2013 года. Забег успел охватить уже свыше миллиона участников в десятках регионов. Достижения россиян на OCR стали «отличным подарком» к 10-летию «Гонки Героев», отметила Ксения Шойгу.