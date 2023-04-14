Эксклюзив 14 апреля 2023, 16:23 Расписались в бессилии. Почему украинцам запретили соревноваться с российскими спортсменами Политолог Ярошенко: украинцы боятся проиграть российским атлетам и деморализовать ВСУ РИА «Новости»

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Украинский Минспорт запретил своим атлетам участвовать в соревнованиях, на которые допустят представителей России и Белоруссии. Речь идет не просто о бойкоте. Спорт всегда являлся отражением геополитических событий, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, украинцы осознают, что не смогут победить российских атлетов, поэтому не хотят создавать почву для деморализации ВСУ и своего общества.

Далее — его прямая речь.

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Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами, потому что совершенно очевидно для тех, кто это сделал, что украинцы проиграют россиянам. А если они проиграют россиянам на спортивных мероприятиях, это сильнейшим образом деморализует и ВСУ, и украинское общество.

Поэтому с такой пропагандистско-идеологической точки зрения украинцам и запретили соревноваться с русскими богатырями, чтобы не деморализовать собственное общество и армию.

Спорт всегда являлся, скажем, символическим отражением геополитики. Если мы вспомним холодную войну, когда советские и американские спортсмены соревновались, то это, конечно, было отражением и геополитического противостояния между СССР и США. И сегодня происходит все то же самое. И абсолютная уверенность украинцев в том, что их спортсмены проиграют россиянам, толкает их к принятию таких решений.

Если бы они были уверены в своих спортсменах, они бы к такому решению не пришли. Они бы, наоборот, выступали за то, чтобы в спорте сразились россияне и украинцы. Если бы украинские атлеты победили, то в Киеве представили бы это как символ своей победы.

Но они абсолютно уверены в том, что их спортсмены проиграют, поэтому и запрещают им с россиянами соревноваться.