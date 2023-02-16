Спорт 16 февраля 2023, 13:06 Раскрыты подробности начала болезни Костомарова Супруга Костомарова Оксана Домнина впервые рассказала о заболевании и лечении фигуриста РИА «Новости»

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Первыми симптомами олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова были кашель и боль в руке. Такие подробности раскрыла супруга спортсмена фигуристка Оксана Домнина в интервью «Аргументам и фактам». Она отметила, что признаки заболевания появились в начале января.

Костомаров, по словам фигуристки, принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые сгладили симптомы, проявившиеся в начале болезни. На температуру он внимания не обращал и не считал, что чувствует себя плохо.

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«Мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала. Для фигуристов это рядовая ситуация», — пояснила Домнина.

Супруга фигуристка подчеркнула, что после госпитализации врачи рассказали родным о возможном развитии болезни.

«Был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился. И то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо и заслуга врачей, огромное счастье. И это самое важное для нас», — подчеркнула фигуристка.

Она добавила, что сначала не обращала внимания на сообщения в прессе, но семья Костомарова пришла в ужас от появившейся информации, поэтому она решила рассказать, как все было.

Врачи прогнозировали тяжелое течение болезни

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко уточнил, что Костомарова госпитализировали на пятые сутки, когда состояние фигуриста стремительно ухудшалось. Интенсивная терапия в реанимации не помогла, поэтому сначала его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поражение внутренних органов оказалось очень серьезным.

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц», — подчеркнул медик.

Проценко добавил, что ИВЛ тоже не особо помогала, поэтому фигуриста перевели экстракорпоральную мембранную оксигенацию легких (ЭКМО).

«Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хирургической коррекции», — добавил Проценко.

По его словам, это был единственный шанс спасти жизнь спортсмена. Все решения консилиум принимал вместе с семьей.

Прогнозы делать рано

Врач подчеркнул, что за последние двое суток состояние Костомарова начало улучшаться. Но пока никаких прогнозов делать нельзя. Тяжелые поражения получили многие внутренние органы. Сохранится ли динамика восстановления, пока неизвестно. Но последние несколько дней Костомаров дышит самостоятельно.

Врачи диагностировали у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пневмонию. По данным СМИ, из-за начавшегося некроза тканей у него ампутировали стопы. После появилась информация, что хирурги также отрезали кисти спортсмена из-за распространения инфекции, но эту информацию опровергли.