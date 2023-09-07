Эксклюзив 07 сентября 2023, 17:04 Приостановку членства России в IPC назвали трудновыполнимой технически Юрист Анцелиович: исключить Паралимпийский комитет России из IPC очень тяжело РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный паралимпийский комитет (IPC) может полностью приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Но это будет крайне сложно, к тому же решение можно оспорить. Об этом рассказала «360» руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович.

«Да, такое возможно. Конституция IPC предусматривает возможность исключения члена двумя третями голосов генеральной ассамблеи», — рассказала она.

Реклама

Но для того, чтобы участие ПКР в организации приостановили, нужно найти две трети членов — участников IPC, которые бы согласились на это. На сегодняшний день пока никого не исключали из международных федераций. Поэтому, по словам юриста, такой шаг со стороны IPC сомнителен и вряд ли встретит поддержку членов организации.

С учетом того, что решение о приостановлении членства было отменено даже апелляционным трибуналом. Поэтому теоретически это возможно. Практически, на мой взгляд, это будет провести очень тяжело. Это решение, конечно, можно оспорить. Анна Анцелиович

Для оспаривания подобных решений есть своя процедура. Анцелиович напомнила, что около года назад подобная ситуация была — тогда апелляционный трибунал IPC отменил решение генеральной ассамблеи.

Индивидуальные выступления

Спортсмены могут выступать индивидуально — не под эгидой спортивных федераций. По словам юриста, как раз для этого в Международном олимпийском движении предусмотрена команда беженцев или лиц без гражданства.

«У IPC я не помню, чтобы на самом деле была когда-то команда беженцев либо лиц без гражданства, но потенциально такая возможность существует. То есть действительно, если национальный комитет поражен в правах и не сможет выдвигать своих кандидатов, при наличии желания со стороны IPC спортсмены могут быть заявлены и выступать уже в таком а-ля нейтральном статусе», — заключила Анна Анцелиович.

О том, что Международный паралимпийский комитет продумывает вопрос о приостановке членства российской организации, сообщил президент ПКР Павел Рожков. По его словам, 27 сентября в Бахрейне состоится повторная генассамблея. На ней представители IPC хотят решить вопрос об исключении ПКР.