Спорт 23 августа 2023, 18:03 Пользователи «VK Видео» увидят все матчи Winline Медиалиги в прямом эфире Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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Платформа «VK Видео» проведет прямые трансляции 68 матчей нового сезона Winline Медийной футбольной лиги. Стороны подписали соответствующее соглашение. Помимо известных спортсменов, пользователи увидят популярных музыкантов и блогеров.

Четвертый футбольный сезон Winline Медийной футбольной лиги начнется 2 сентября. В нем примут участие 20 команд, среди которых 2DROTS, «Амкал», «Родина Медиа», Goats, «Народная команда», «Эгриси». После стыковых матчей присоединятся еще четыре команды.

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Среди известных участников — футболисты Георгий Джикия, Александр Соболев, Сергей Давыдов, Андрей Ещенко, Виталий Дьяков, Антон Соснин; комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, а также боец смешанных единоборств Мариф Пираев, боец MMA Станислав Малиев и блогеры Никита Панасюк (Некит) и Евгений Бабенко (Жека). Кроме того, в четвертом сезоне засветятся исполнители GOODY, T-killah, Natan и тиктокер Тим Сорокин.

Помимо матчей пользователи увидят включения из студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками, шоу-конференции с разборами ярких моментов турнира и челленджами представителей всех команд. Ролики опубликуют в сообществе Медиалиги и на витрине «VK Видео» в разделе «Спорт». Кроме того, «VK Видео» эксклюзивно покажет финал сезона.

Президент Winline Медийной футбольной лиги Николай Осипов объяснил, почему плодотворное сотрудничество с платформой так важно.

«Зрители получат удобный и бесплатный просмотр всех матчей Медиалиги, а мы увеличим число зрителей прямой трансляции благодаря многомиллионной аудитории сервиса. Лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики, привлекая внимание к событиям», — отметил он.

Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин подчеркнул, что зрители платформы получат быстрый и легкий доступ к актуальному и популярному контенту. Он заметил, что прямые трансляции спортивных событий в «VK Видео» собирают все больше поклонников.

«Благодаря многомиллионной аудитории и рекомендательным алгоритмам платформы футбольные матчи Медиалиги смогут быстрее найти своих зрителей», — подытожил Дуксин.

Winline Media Football League (Медиалига) — российский футбольный турнир для медийных любительских команд, основанный в прошлом году бизнесменом Николаем Осиповым. Influencer-проект объединяет ярких представителей индустрии спорта, развлечений и искусства.