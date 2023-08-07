Спорт 07 августа 2023, 23:32 Поломан, но не сломлен. Российский кроссфитер Роман Хренников взял бронзу вопреки всему Российский спортсмен Хренников завоевал 3 место на CrossFit Games со сломанной ногой YouTube

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Российский спортсмен Роман Хренников занял третье место в соревнованиях CrossFit Games, несмотря на сломанную ногу. Зрители аплодировали ему стоя. Что помогло Роману не сдаться и продолжать борьбу за победу — в материале «360».

Кто такой Роман Хренников

Роману 28 лет. Он родился в Иркутской области и с детства предпочитал активные хобби: брейкданс и греблю на ялах. Учился в училище Олимпийского резерва по профилю «гимнастика», одновременно с этим занимался плаванием. Дважды становился чемпионом России по функциональному многоборью — в 2018 и 2021 годах. Кроссфитом увлекся в 2015 году.

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Именно это направление в спорте принесло ему известность. В 2022 году он чуть не стал чемпионом игр CrossFit Games, заняв второе место. После этого выступления Роман принял решение продолжить тренировки в США, куда переехал вместе с женой и ребенком.

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Непредсказуемые турниры CrossFit Games

CrossFit Games — ежегодные летние соревнования, которые проводятся с 2007 года. Мероприятие является серьезным вызовом для спортсменов со всего мира. Особенность игр — непредсказуемые дисциплины. Например, плавание в плохих погодных условиях или приседание с мешками песка. Цель соревнований — определить самого сильного атлета, который будет готов абсолютно ко всему.

В этом году игры проходили в Мэдисоне, американский штат Висконсин. На протяжении шести дней спортсмены боролись за звание самого сильного человека на Земле. Призовой фонд составил 2,9 миллиона долларов.

Победу одержал представитель Канады Джеффри Адлер. А вот третье место занял Роман Хренников, выступавший в этом году под американским флагом.

Превозмогая боль

Первые дни соревнований Роман лидировал по всем позициям. Однако в середине игр спортсмен травмировал ногу, но принял решение идти до конца. В заключительный день игр он выполнял двойные прыжки на одной ноге, превозмогая боль. Зал аплодировал ему стоя.

Травма лишила Хренникова надежд на первое место: силы соперников стали неравны. Однако Роман проявил упорство и продемонстрировал силу духа.

«Я хочу стать героем для своего сына, и пусть он увидит, как я сражаюсь до конца», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Дополнительной мотивацией для него послужила поддержка многочисленных поклонников. Во время выполнения упражнений зрители выкрикивали имя спортсмена и подбадривали его. Многие болельщики даже плакали от гордости за Романа.

«Рома, ты красавец!»

Несмотря на то, что в этом году Хренников ухудшил свои показатели по сравнению с прошлым, эти соревнования принесли ему еще большую популярность. Его выступление стало одним из самых запоминающихся моментов в истории CrossFit Games.

Спортсмены со всего мира и фанаты в комментариях под постами Романа поблагодарили его за вдохновение и пример проявления недюжинной силы воли.

«Рома, ты красавец! Вся страна гордится тобой!» — заявила мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина.

«Скала! Проявил настоящий русский характер» — подметил фанат кроссфитера.

«Ты настоящий воин!» — написал бронзовый призер CrossFit Games 2017 года Рикки Гарард.

«Твоя история борьбы за первое место на этих играх станет основой мотивирующего блокбастера», — написал еще один поклонник Романа.

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Сегодня Хренников считается лучшим кроссфитером Европы и России. Он был первым российским спортсменом, кому удалось пройти отбор на Europe Regional CrossFit Games. И с тех пор он ежегодно занимает первые места во международных турнирах. Последние соревнования тоже войдут в историю и, возможно, станут новым витком в карьере Романа.

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