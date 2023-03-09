Эксклюзив 09 марта 2023, 19:37 🎾 Политика большого тенниса. Организаторы Уимблдона готовятся выставить условия России Спортивный эксперт Алексеев: подписывать ли кодекс Уимблдона — личное дело спортсмена Unsplash

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Организаторы Уимблдона разрабатывают специальный «кодекс поведения» для российских теннисистов. Не исключено, что под запретом окажется любая явная демонстрация поддержки России, ношение флага или положительные отзывы о стране. Эксперт в области спорта и молодежной политики Всеволод Алексеев рассказал «360», что принимать решение о подписании таких правил будут сами спортсмены.

Далее — прямая речь.

Каждый выбирает для себя

Новые условия организаторов Уимблдона, конечно, политизированы и никакого отношения к спортивному принципу не имеют. Но подобные политические моменты давно, к сожалению, возникают в спорте. Подписать кодекс сродни выступлению под нейтральным флагом.

Каждый спортсмен должен сам понимать, что для него важнее. Или принадлежность к своему государству, которое дало возможность профессионально расти и достичь уровня участия в международных соревнованиях. Или пойти на условия организаторов турнира.

Однако аппетит, как говорится, приходит во время еды. Если политическая воля руководства спортивных федераций, которые накладывают подобные требования, будет расширяться дальше, можно ожидать чего угодно.

Еще лет пять-семь назад даже требования к России о запрете государственной символики казались бы чем-то из рук вон выходящим. Однако это те реалии, в которых мы теперь живем.

Сложно сказать, на каких международных площадках смогут играть россияне, не отказываясь от своих герба и флага. На участие России в крупных мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета наложены санкции.

В остальном все зависит от международной федерации каждого вида спорта, позиции их руководства и участников. Кое-где действуют жесткие санкции, а есть те, которые пока еще соблюдают спортивный принцип и понимают, что политика и спорт — разные вещи.