Спорт 27 января 2023, 21:58 Под прицелом Джокович. Российский флаг испугал украинцев на теннисном турнире в Австралии Эксперт в области спорта Алексеев: Джокович будет игнорировать скандал со своим отцом Unsplash

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался организаторам Открытого чемпионата Австралии по теннису. На этот раз объектом неприязни стал Срджан Джокович. Отец знаменитого сербского чемпиона Новака Джоковича осмелился фотографироваться с болельщиками, которые принесли российские флаги, и даже произнес фразу: «Да здравствуют русские».

Как черти от ладана

На этом турнире российский флаг уже не первый раз возмущает украинцев. Чуть больше недели назад Федерация тенниса Австралии запретила флаги России и Белоруссии на турнире после того, как украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и охрану.

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Несмотря на запрет, в среду на трибунах появилось много людей с флагами России и ДНР. Часть болельщиков после этого задержала местная полиция.

Позже в интернете появилось то самое видео, где отец Новака Джоковича желает здоровья русским. Что сегодня порицается на подобных мероприятиях.

Сразу же появилась реакция Федерации тенниса Австралии. Джоковичей — сразу обоих — предупредили о «недопустимости продвижения политических взглядов».

Посол Украины в Австралии Мирошниченко призвал больше не пускать Срджана Джокович на турнир, а самого теннисиста призвал к ответу: пусть скажет прямо, осуждает ли он спецоперацию.

Пока ничего не известно о реакции спортсмена.

«Джокович очень опытный спортсмен и уже далеко не „юное дарование“. Он знает, какую лучше избрать в этом случае манеру поведения. Мне кажется, он будет просто игнорировать эти выпады», — предположил в разговоре с «360» общественный деятель, основатель первого в России Общества защиты прав потребителей в сфере спорта Всеволод Алексеев.

Буллинг сработал

Джокович-старший при этом заявил, что он не собирался «провоцировать раскол», и пообещал смотреть полуфинал с участием сына по телевизору, «чтобы никому не мешать».

Буллинг посла Украины совместно с Федерацией тенниса Австралии сработал. Чтобы не подставлять сына на важной игре, отец решил не лезть на рожон.

«Мне не совсем понятны претензии украинской стороны. Вроде бы ничего противозаконного не произошло. Родственники спортсменов вольны фотографироваться так, как считают нужным. Ограничений тут не предусмотрено никакими спортивными регламентами», — прокомментировал ситуацию Алексеев.

Новак Джокович / РИА «Новости»

Двойные стандарты налицо

Посол Украины в Австралии назвал поведение Джоковича-старшего «неприемлемым», а Федерация тенниса обвинила его в политизации спорта, хотя он даже не спортсмен и сказал всего одну фразу на видео.

В то же время Владимир Зеленский всеми силами пытался выступить перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, а болельщикам запрещают демонстрировать российскую государственную символику. Все это — разве не политизация спорта?

Тем временем полуфинал у американца Томми Пола сербский чемпион выиграл. Впереди — финал.

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