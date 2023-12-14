Эксклюзив 14 декабря 2023, 14:50 «За себя и всех остальных». Почему спортсменам нельзя отказываться от Олимпиады Политолог Богачева: спортсменам из России нельзя отказываться от Олимпиады Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

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Спортсмены годами тренируются, поэтому им надо дать возможность выступать на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх, заявил во время прямой линии Владимир Путин. Несмотря на всевозможные ограничения, глава государства всегда поддерживал отечественных спортсменов. О том, почему российским атлетам стоит выходить на международную арену и продолжать завоевывать золото, политолог Анна Богачева рассказала «360».

Далее — ее прямая речь.

Владимир Путин во время прямой линии упомянул российских спортсменов и их допуск Международным олимпийским комитетом на международные соревнования.

Позиция главы государства должна положить конец спорам — стоит ли России ехать на Олимпиаду [в 2024 году в Париже] или нет. Президент обратил внимание на два важных момента.

Первый — спортсмены тренируются много лет, это тяжелый труд, дело всей жизни. Нельзя лишать человека возможности продемонстрировать результат своей работы.

Второй — во время выступлений, вне зависимости от наличия флага и гимна, весь мир знает, откуда тот или иной спортсмен. Напомню: на прошлой Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступали без национального флага, России официально на Играх не было.

Но это не помешало нам завоевать 32 медали, шесть из которых — высшей пробы.

Между тем Путин подчеркнул, что нельзя ехать на соревнования, если целью допуска отдельных спортсменов из России будет дискредитация всей сборной и намеренное лишение ее лидеров. Это означает моральную дестабилизацию внутри команд.

К сожалению, фраза «спорт вне политики» звучит сегодня как насмешка, а Международный олимпийский комитет показывает себя исключительно как политически ангажированная организация. России приходится искать решения в сложившейся ситуации.

Но отказываться полностью от участия в таких соревнованиях нельзя, поскольку это важная площадка для совершенствования навыков спортсмена и главная мотивационная цель во многих видах спорта.

Думаю, если ряд отечественных спортсменов допустят до международных соревнований и условия их участия сочтут приемлемыми для России, то, безусловно, они должны не просто поехать, но и приложить максимум усилий для завоевания наград. Они будут соревноваться не только за себя, но и за всех тех, кого не пустят.