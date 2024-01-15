Спорт 15 января 2024, 12:24 Первый Зимний кубок РДС по дрифту пройдет в Москве Пресс-служба РДС

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Российская дрифт-серия начнет 2024 год с нового турнира в Москве. На территории спортивного комплекса «Лужники» 19–20 января пройдет первый Зимний кубок РДС по дрифту.

Зимний дрифт — один из популярных и доступных видов автоспорта в России. Соревнования проходят на невысоких скоростях, подходящих для улучшения спортивных навыков. Благодаря скользкому покрытию автомобиль легко уходит в занос, однако пилот должен сохранять максимальный контроль над машиной.

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«Это новый формат соревнований Российской дрифт-серии. Мы открываем дорогу в большой дрифт талантливым гонщикам, которые горят желанием проявить себя и сразиться со своими кумирами — многократными призерами RDS GP и RDS Europe», — рассказал руководитель Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский.

19 января в «Лужниках» пройдут официальные тренировки и одиночные квалификационные заезды. 20 января зрители увидят парные заезды на выбывание от стадии топ-16 до финала. В субботу вход на соревнования будет открыт для зрителей.

За команду РДС выступят звезды российского дрифта, в том числе единственный двукратный обладатель Кубка мира FIA IDC по дрифту, четырехкратный чемпион RDS GP (2017–2019, 2023) Георгий Чивчян и вице-чемпион Кубка мира FIA IDC, чемпион RDS GP (2022) Аркадий Цареградцев. Также в сборную вошли обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин, призеры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар, Тимофей Добровольский и другие.

Соперниками профессиональных пилотов станут 16 гонщиков, подавших заявку на участие в турнире и прошедших предварительный отбор. Восемь из них по итогам квалификации посоревнуются в парных заездах со звездами РДС.

«Для профессиональных гонщиков это тоже новый вызов — неизвестные соперники, другая техника, интересная локация в самом центре Москвы», — отметил Добровольский.

Квалификационные заезды для профессиональных пилотов РДС и молодых гонщиков пройдут раздельно. Сетку топ-16 сформируют пары, состоящие и представителей разных подгрупп. Лидер парных заездов получит первый в истории Зимний кубок РДС.

Спортсмены выступят на классических автомобилях семейств ВАЗ, ИЖ и других, подготовленных для дрифта с соблюдением обязательных технических требований, включая каркас безопасности. На соревнованиях будут использовать моношину, чтобы уравнять возможности участников.

Результаты пилотов в «Лужниках» оценят профессиональные пилоты РДС с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях — Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих.