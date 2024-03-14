Эксклюзив 14 марта 2024, 21:56 Пациент скоро начнет пованивать. России нужен честный спорт без мертвечины ОИ Блогер «Голос Мордора»: спортивные традиции России родились во времена СССР РИА «Новости»

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Россиянам позволят приехать на Олимпиаду, если они осудят спецоперацию на Украине. Западу мало санкций — от спортсменов фактически требуют совершить предательство. И некоторые, возможно, пойдут на такой шаг. Само олимпийское движение, поставившее политику превыше всего, давно мертво. В России обойдутся и без ОИ, главное — поддерживать своих атлетов. Как это сделать, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Спортсменов из России, которые собираются все-таки поехать на Олимпийские игры, обяжут осудить специальную военную операцию на Украине. Мало того, что выступать им разрешили только в нейтральном статусе, так еще и требуют совершить откровенное предательство, пусть и вербальное.

Как мне кажется, некоторые спортсмены все-таки на это пойдут. И ответ тут должен быть очень простым: пусть они остаются в нейтральном статусе до конца своей спортивной карьеры как минимум.

Они должны быть пожизненно лишены права выступать где-либо в форме с символикой России и под российским флагом. Просто потому что выбор у них очень простой и сделают они его сами, без всякого давления и принуждения.

А еще можно констатировать, что мировое олимпийское движение сейчас мертво. Я не знаю, окончательная ли это смерть либо клиническая, и еще есть шанс откачать пациента. Но сейчас он точно не дышит и не шевелится.

К нему привязаны веревочки, как к марионетке, и дергает за них понятно кто, придавая видимость жизни. Но замаскировать то, что пациент мертв, не получается. Еще немного, и он начнет пованивать.

Умерло не только олимпийское движение, но и многочисленные спортивные федерации, которые поставили политику выше спорта.

Тут особенно забавно то, что нет никаких претензий к Израилю, несмотря на то, что в Газе творится неприкрытый геноцид. Больше 32 тысяч жертв среди мирного населения от ударов израильтян, но их спортсмены все равно едут на игры под своим флагом.

Вопрос только в том, как сейчас развивать и поддерживать российский спорт. Конечно, можно надеяться на то, что лет через пять все одумаются, снимут с российских комитетов и федераций санкции и разрешат ездить на соревнования под своим флагом.

Только эти надежды какие-то глупые. Потому что даже если так и будет, то Россия должна будет потребовать извинений и компенсаций для спортсменов за все унижения. А их, понятно, никто не даст. Да и то, что кто-то одумается, тоже крайне сомнительно.

СССР не участвовал в Олимпийских играх достаточно долго. И при этом в стране не только был спорт — он был массовым. И все спортивные школы и традиции, которые служат России и до сих пор, родились именно тогда.

Понятно, что никакой изоляции, а тем более самоизоляции, не надо. Но и выбирать из международных соревнований стоит теперь только те, которые идут честно. А таких практически нет.

И значит, дело России их создать. А спортсмены из других стран приедут обязательно.