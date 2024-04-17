Эксклюзив 17 апреля 2024, 23:30 Овечкин снова все доказал: русский царь Вашингтона Писатель Беседин назвал хоккеиста Овечкина русским царем Вашингтона Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Александр Овечкин забил 853-й гол и вывел свою команду «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором та не участвовала с 2022 года. До рекорда канадского спортсмена Уэйна Гретцки россиянину осталась 41 шайба. О том, как легендарный Ови показал себя русской машиной, что никогда не ломается, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Они сказали: «Александр Овечкин, великий русский хоккеист, слишком стар. Да и вообще, он больше не великий». Они сказали: «Один из главных спортивных рекордов — Уэйна Гретцки по числу забитых шайб — не падет, потому что Александр Овечкин стал плох». Они сказали: «Клуб Александра Овечкина — „Вашингтон Кэпиталз“ — пролетит мимо плей-офф, он вообще, этот клуб, списан в утиль». Слабый Овечкин! Расходимся!

У меня только один вопрос: ну и где вы все, ненавистники, клеветники, хейтеры? Я не спал две ночи. Во-первых, потому что у нас в Севастополе опять ракетные обстрелы. А во-вторых, я смотрел под рев воздушной тревоги два ночных матча «Вашингтон Кэпиталз».

«Столичные» играли с «Тампой» и позднее с «Филадельфией». Вероятно, многие могут не любить Америку, но спорт прекрасен, а игры НХЛ на решающей стадии прекрасны вдвойне. Это были огненные битвы — мясорубка! Вот есть отличное иностранное слово для их обозначения — massacre.

Игрока «Столичных» грубостью отправляют в нокаут. Выглядит все это страшно. Месиво, ненависть.

Несчастный Ник Дженсен лежит без чувств. Его увозят, а вскоре, под конец, матча его друг — тоже Ник, но Дауд — втыкает в ворота «Тампы» решающую шайбу. Едем дальше — на этот раз в Филадельфию, где выступают местные «Летчики».

Кто же откроет счет? Ну, конечно, Александр Великий — подставит клюшку. И далее будет победа «Столичных», выводящая их в плей-офф!

Вообще наблюдать за Овечкиным в этом решающем матче было одним удовольствием. Сначала седовласый ветеран был максимально собран. Концентрация на запредельном уровне! Когда забил шайбу, то завопил так, сделал такое лицо, что смело мог бы выходить на бои без правил — оппоненты разбежались бы в ужасе. В конце же матча Овечкин довольно и, я бы сказал, сыто так улыбался. Его команда, вопреки всем прогнозам, вышла в плей-офф.

К слову, при Овечкине из 19 его сезонов в составе «Столичных» клуб из Вашингтона выходил в плей-офф 15 раз. В этом чемпионате, кстати, Саша поставил еще один феноменальный рекорд: у него больше всего сезонов более чем с 30 шайбами — 18.

Ну, не машина ли? Конечно, машина — русская, та, что никогда не ломается.

Gerry Angus / Icon Sportswire via / Global Look Press

Сам же «Вашингтон» провел, вероятно, самый странный сезон. С новым молодым тренером (Спенсеру Карбери всего 42 года). С составом, из которого по разным причинам выпали два лучших центральных нападающих — Бэкстрем и наш Кузнецов.

С бесконечными травмами и дисквалификациями. С явной нехваткой игроков. В конце концов, с Овечкиным, который проводил очень трудную первую часть сезона (травма, вероятно, была; плюс, безусловно, самым тяжелым образом сказалась потеря отца). Этот «Вашингтон» не зашел в плей-офф — он туда заполз, на кровавых коленках, с обтесанными ладонями.

Что ж, будем верить: так и Александр Овечкин добредет до рекорда Гретцки и его по итогу побьет. Даешь 900 шайб, Саша! Россия, с тобой!

Да, это кажется чем-то вроде безумия — особенно глядя на Овечкина, который действительно постарел и подустал. И думаешь: он еще может?! А потом смотришь матчи и понимаешь: о, этот русский герой может все, абсолютно все.

Немыслимый хоккеист в невероятном сезоне!