Спорт 13 декабря 2022, 15:56 (обновлено: 13 декабря 2022, 18:22) ⚽ Очернить не вышло. Аргентинцы ответили на упреки в «слишком белой» сборной по футболу Аргентинцы возмутились публикацией Washington Post о цвете кожи их футбольной команды РИА «Новости»

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В США недоумевают: почему аргентинская сборная на чемпионате мира по футболу такая «белая»? Им невдомек, что «квотирование» по цвету кожи в разных сферах жизни, спорте и культуре, оказывается, не всем в мире по душе.

Доцент Техасского университета в Эль-Пасо Эрика Эдвардс в статье для издания The Washington Post удивилась, почему в сборной Аргентины по футболу (в отличие от других южноамериканских стран, таких как Бразилия) мало чернокожих игроков. И вроде бы она сама себе ответила: потому что в Аргентине чернокожего населения менее одного процента.

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Но забудьте о логике. Автор материала путем длинного и довольно скучного экскурса в историю «доказывает», что белые в Аргентине на самом деле черные, но все равно чернокожих на поле мало.

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«Эта история ясно показывает, что хотя футбольная команда Аргентины может не включать людей африканского происхождения или, возможно, людей, которых большинство считает черными, она также не является „белой“ командой», — заявила Эдвардс.

Игрок сборной Аргентины Лаутаро Хавьер Мартинес (слева) и игрок сборной Нидерландов Юрриен Тимбер в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины. / РИА «Новости»

Похоже, она, как это сейчас принято на Западе, притягивает за уши концепции и аргументы ради соответствия «генеральной линии» Демократической партии США. Все в духе марксизма-ленинизма.

Мы помним случаи, когда белые подвергались дискриминации в Штатах за несогласие с такой информационной повесткой. Одна из самых ярких историй — о профессоре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордоне Кляйне, которого отстранили от работы за отказ упрощать чернокожим студентам экзамены.

Представители движения Black Lives Matter у статуи Роберта Ли в Ричмонде перед демонстрацией в честь Мартина Лютера Кинга — борца за гражданские права чернокожих / РИА «Новости»

Для Эрики Эвардс «черная Аргентина» — настоящий идефикс. Она автор книги «Прятки на виду: темнокожие женщины, закон и создание „белой“ Аргентинской Республики». Но, несмотря на такой интерес к истории их страны, сами аргентинцы понимать подобные претензии отказались.

Политическая коалиция La Libertad Avanza ответила на вопрос доцента, озвученный ею в заголовке, кратко и по делу: «Потому что мы страна, а не фильм Disney».

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Желание США указывать всем другим нациям, как жить, раздражает и, естественно, вызывает ответную реакцию. Известный в Аргентине блогер-миллионник DrossRotzank написал в твиттере: «Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?»

Он посоветовал автору приехать в его страну и увидеть своими глазами, как относятся друг к другу в Аргентине мусульмане и евреи. «О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше», — добавил он.

Испаноязычная художница Сара Стюарт Браун отметила, что Эдвардс, видимо, действительно никогда не была в Аргентине и не знает ее культуры.

Реакция других людей в соцсетях тоже была предельно жесткой. Основная мысль аргентинцев проста: в сборную игроков отбирают по профессиональным качествам, а не по цвету кожи. Но псевдотолерантным американцам этого, кажется, не объяснишь.