Эксклюзив 16 мая 2023, 16:34 Нерадужный бунт. О главной жертве в обществе новой морали Писатель Беседин: в обществе новой морали главной жертвой становится человек традиции Unsplash

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Глава французского министерства спорта Амели Удеа-Кастера предложила применить санкции против футболистов, отказавшихся участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Некоторые игроки объяснили свое решение взглядами и попросили уважать их корни и культуру. О том, на кого направлено милосердие в современном обществе метамодерна, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

В североамериканском хоккее — там, напомню, есть сильнейшая лига НХЛ — не столь давно появился новый герой. Им оказался россиянин — защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. Он отказался надевать на предматчевую разминку свитер с ЛГБТ-символикой. И понеслось!

Многие думали, что Ивана подвергнут предельному остракизму, чуть ли не исключат из команды и Лиги, но вместо этого болельщики моментально раскупили все джерси (свитера) с фамилией Проворова. А после и некоторые другие игроки, даже клубы отказались носить символику ЛГБТ.

Иван Проворов устроил в НХЛ небольшой переворот — вернул туда здравый смысл. Обосновал же он свое решение религиозными взглядами.

Иван Проворов (справа) / РИА «Новости»

В футболе перед чемпионатом мира в Катаре то же самое проделал серб Душан Тадич. Избавился от капитанской повязки в радужной расцветке. А совсем недавно на чемпионате Франции полыхнул скандал: сразу пять футболистов отказались выступать в радужных футболках. Египтянин Мостафа Мохамед объяснил это своими взглядами и попросил с уважением отнестись к его корням и культуре. Речь, безусловно, идет о вероисповедании.

Но так, как с Проворовым, тут не получилось. Министр спорта Франции заявила, что пятерых футболистов необходимо наказать. Мол, в стране всегда уважали права человека.

Согласитесь, возникает сакраментальный вопрос: простите, но какие права и каких именно людей? Ведь получается, как у Оруэлла: «Все животные равны, но другие равнее остальных». То есть религиозные аспекты попирать можно, а вот гомосексуальную пропаганду — нет. Так в чем же тогда равенство и свобода? Где же они?

Это любопытный момент, выходящий далеко за рамки ЛГБТ-футболок и баннеров. Фокус в том, что каждый человек по отдельности и общество в целом не могут жить без морали. Она своего рода гигиена, необходимая для адекватного существования. Поэтому хочешь не хочешь, славишь ты Бафомета на Евровидении или нет, но какую-никакую мораль народу подсунь.

И в современном обществе метамодерна (да, я бы использовал именно такой термин) милосердие направлено на строго оговоренный круг явлений: ЛГБТ, расизм и защита окружающей среды. То есть сопереживать и сострадать человек такого общества может исключительно геям, чернокожим и экоактивистам. Все остальные автоматически превращаются в угнетателей, даже если их права ущемляют (в том числе физически).

Но что еще важнее и характернее: в таком обществе новой морали главным врагом и одновременно главной жертвой становится человек традиции — тот, кто исповедует (в самом широком смысле) традиционные или около того ценности. Он первым попадает под гнет новой диктатуры. По сути, моментально становится обреченным персонажем.

Однако вряд ли — и мы видим это по разным признакам — человек традиции (особенно если речь идет о монотеистических религиях) готов легко и без боя отдать свои права и сменить взгляды. К слову, последнее его заставляют сделать как хитростью (к примеру, Англиканская церковь начинает утверждать, что у Бога нет пола), так и насилием.

И это, естественно, рождает серьезное противоречие, провоцирующее новый конфликт, неразрешимый в рамках заданной модели. Следовательно, стороны либо должны достигнуть компромисса, либо насильственно изменить модель в затяжном противостоянии.

Судя по тому, как развивается ситуация, более вероятен второй вариант.