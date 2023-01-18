Спорт 18 января 2023, 14:25 «Настоящий русский человек!» Читатели «360» одобрили отказ Проворова от участия в ЛГБТ-акции Ветеран хоккея Чижмин: поддержка тренера в ситуации с Проворовым достойна внимания Викимедиа

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Российский защитник Philadelphia Flyers Иван Проворов отказался выступать в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ. Хоккеист заявил, что, как православный, не может участвовать в подобных мероприятиях. Тренер «летчиков» одобрил позицию спортсмена, показав, что принцип «спорт вне политики» еще существует. А читатели «360» похвалили россиянина за верность родной вере.

Отказ от ЛГБТ-акции

Российский хоккеист Иван Проворов, выступающий в США за Philadelphia Flyers, отказался участвовать в акции ЛГБТ. Во время разминки перед матчем игроки вышли в специальных футболках и с клюшками, украшенными радужными лентами.

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Проворов подчеркнул, что не испытывает ни к кому враждебных чувств и уважает выбор каждого человека. Однако он, как православный христианин, остается верен себе и своей религии. Тренер команды поддержал хоккеиста и подчеркнул, что не собирается отправлять его на скамейку запасных.

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Позже спортсмен принял участие в матче с калифорнийским клубом Anaheim Ducks, в котором филадельфийские «летчики» победили со счетом 5:2. Россиянин успел провести один бросок и сделать один силовой прием.

Разминка перед игрой. Фото Philadelphia Flyers

Мнение читателей 360tv

Несгибаемая позиция российского хоккеиста нашла живой отклик у большинства читателей Telegram-канала 360tv. Пользователь Serge Serge подчеркнул, что Проворов не судит других, но свидетельствует о своей вере и о ее принципах.

Мне лично понравилось, что он был лаконичен и краток. И тут же обрубил на корню весь возможный хайп и обсасывание этого действа, сказав, что отвечать будет только на ХОККЕЙНЫЕ вопросы. За это прямо жирный плюс! DECENT читатель 360tv

Другие читатели решили, что сегодня отказ от поддержки ЛГБТ в США — подвиг. «Молодец», «красавчик», «настоящий русский человек» — это лишь немногая часть восторженных эпитетов, которыми россияне наградили Проворова.

Однако некоторые читатели отметили, что спортсмена нельзя назвать истинным патриотом: как и другие его коллеги, он продолжает играть в зарубежных клубах, выступая за страны, которые сегодня враждебны к России.

«Почему же наших хоккеистов не отправляют домой? Они же русские, имеют гражданство нашей страны. Как можно играть за страну и команду, которая делает все, чтобы уничтожить и унизить твою страну?» — задалась вопросом Наталья.

Иван Проворов (второй слева) на чемпионате мира по хоккею с шайбой, 2017 год / Викимедиа

Важно иметь свое мнение

Ветеран хоккея Евгений Чижмин в разговоре с «360» отметил, что международные спортивные чиновники едва ли смогут применить какие-нибудь санкции против Проворова: Национальная хоккейная лига — это своего рода «государство в государстве» в мире спорта.

Чижмин уточнил, что у игроков НХЛ есть контракты, в которых прописано все, что касается тренировок, экипировки, турниров. То, что касается частных предпочтений спортсменов, кого и как поддерживать, — личное дело каждого.

Любой спорт, в том числе и профессиональный, должен быть вне политики. Это очень важно. И я поддерживаю тех людей, которые имеют свое мнение и могут во всеуслышание его высказать, обозначить свою позицию. Евгений Чижмин ветеран хоккея, спортивный эксперт

Очень важно, что у Проворова есть поддержка внутри хоккейного клуба и его решению не препятствовал главный тренер, подчеркнул Чижмин. Это показывает, что россиянин не единственный, кто готов отстаивать свою точку зрения.