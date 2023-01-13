Эксклюзив 13 января 2023, 15:10 Слово не воробей. Читатели «360» рекомендовали Усику надеть намордник на внутреннюю «свинособаку»🤐 Политолог Мезюхо заявил, что россияне не простят боксеру Усику оскорблений YouTube

Читать 360tv в

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение, в котором обвинил Россию во всех грехах и оскорбил ее жителей нацистским словечком. Еще недавно спортсмен заявлял, что Россия и Украина — единое целое и обещал защищать Киево-Печерскую лавру от националистов. К счастью, россиянам нашлось что ответить вновь «переобувшемуся» чемпиону.

Усик получил ответ от россиянина

Действующий чемпион мира, украинский боксер Александр Усик заявил, что Российская Федерация — враг Украины, ранее напавший на Чехословакию и Грузию. Он также обвинил Россию в том, что она хочет «убить всех людей в мире», а россиян назвал свинособаками.

Реклама

Тренер сборной Москвы и России по тхэквондо Булат Изудинов ответил Усику. Он предложил боксеру сначала изучить историю, а потом бросаться обвинениями и напомнил, что в геополитике есть красные линии.

Реклама

Проведя аналогию с боксерским поединком, Изудинов объяснил позицию Москвы. Он подчеркнул, что ни один россиянин не желает страданий братскому украинскому народу, которые выпали на их долю из-за преступной политики НАТО.

«Свинособака» пришла от нацистов

Читатели Telegram-канала 360tv обратили внимание, что в украинских СМИ и соцсетях все чаще русских людей называют «свинособаками». Примечательно, что такое слово чуждо как русскому, так и украинскому языку. Это очередная иностранная калька.

«Свинособака» — дословный перевод немецкого Schweinehund. Это выражение, которое получило большое распространение в нацистской Германии, но не как ругательство, а в форме «победить внутреннюю свинособаку», то есть одолеть в себе слабость, лень и трусость. Firsti Last Читатель «360»

Потом выражение стало ругательным, и нацисты стали так называть врагов, рассказал Firsti Last. Он также посоветовал украинским националистам для начала обратить внимание на собственную «внутреннюю собаку» — кажется, она без намордника.

«Сколько ни говори, что на Украине „нацизма нет“, суть все равно не спрячешь, она проявляется даже в словах», — подчеркнул читатель.

То брат, то враг

Свое видеообращение Усик записал на русском языке, пояснив, что хочет, чтобы его «все поняли». Это стало привычной отговоркой тех, кто всю жизнь говорили и продолжают говорить на русском языке, но теперь начали стесняться делать это публично.

Усик — уроженец Симферополя, Крыма, а подавляющее большинство жителей полуострова были и остаются русскоязычными. К тому же боксер сам признавался, что плохо знает украинский, поэтому не использует его в быту и на публике.

Спортсмен критиковал украинского президента Владимира Зеленского. В интервью на олимпийской базе в Конча-Заспе Усик рассказал, что считает народы России и Украины единым целым — славянами, а все препоны между ними лишь «у кого-то в голове».

Чемпион также называл «немножко больными» тех, кто возмущался совместными фото украинских и российских спортсменов. Кроме того, Усик снялся в российском документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

Однако с февраля прошлого года спортсмен занял иную позицию. Он с пафосом сообщил, что вместе с боксером Василием Ломаченко (с которым снимался в российской документалке и рассказывал о православной вере и дружбе с россиянами) записался в киевскую территориальную оборону.

В марте последовало новое видеозаявление: Усик заявил, что больше поможет своей стране», если отправится на подготовку к очередному боксерскому поединку. По его мнению, это лучше, чем «стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву».

Усик уничтожил свою репутацию

Председатель крымского «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо напомнил в беседе с «360», что Александр Усик высказал свою позицию еще в 2014 году, заявив о принадлежности Крыма Украине. Правда, позже боксер отказывался отвечать на этот вопрос.

«Казалось, Усик проявлял некоторую адекватность, говоря о российских спортсменах. Но на самом деле, думаю, этот человек просто не высказывал свою позицию на полную катушку, потому что хотел усидеть на двух стульях», — объяснил Мезюхо.

Он добавил, что после февраля 2022 года чемпион окончательно показал сущность и настроил против себя земляков-крымчан. Спортсмен буквально за несколько месяцев уничтожил свою репутацию.

Telegram

«Усик мог запомниться в истории профессиональным спортсменом, большим боксером, а в итоге запомнится лживым недообщественным деятелем, который превратился в недоблогера, к тому же не очень талантливого», — заметил Мезюхо.

Все комментарии боксера о российском руководстве, русских людях, культуре — не что иное, как проявление неонацизма, сказал политолог. Но мимикрия спортсмена еще не завершена.

Удивительно только одно: в начале специальной военной операции Усик взял в руки оружие, стал высказывать такие воинствующие осуждения против русских людей. Так почему же он не пошел на фронт, кто и что ему мешает? А то оскорбляет русских, а «сражаться» с ними не идет. Иван Мезюхо

Даже если Усик, как герой «Свадьбы в Малиновке», решит поменять свое мнение, сомнительно, что на его малой родине, в Крыму, и вообще в России это изменит отношение к боксеру, добавил Мезюхо. Слово не воробей, и за «свинособак» придется ответить.

Спорт затягивают в политику

Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов в разговоре с «360» отметил, что Усик, безусловно, спортсмен мирового уровня. Но его высказывания могут иметь свои причины.

Усик сейчас находится на территории Украины, и, вполне возможно, он там от чего-то зависит. Тем более что мы прекрасно понимаем и знаем, на что готовы пойти украинские власти, какие методы они применяют. Андрей Семенов Боец ММА Белая Акула (White Shark), чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам

Разумеется, это только одна из версий, уточнил Семенов. Не исключено, что Усик в самом деле верит в то, что говорит. Тогда это лишний раз показывает, что спорт все-таки не может уйти от политики и им охотно спекулируют.

А что думаете вы? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360».