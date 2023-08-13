Эксклюзив 13 августа 2023, 21:48 «Мы в них верили». Юниорская сборная России по боксу завоевала 23 медали на II Играх стран СНГ Юниорская сборная России по боксу выиграла 23 медали на II Играх стран СНГ Телеканал «360»

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Юниорская сборная России по боксу завоевала 23 медали на II Играх стран СНГ в Белоруссии. Спортсмены вернулись домой 13 августа, где их ждал теплый прием с караваем, песнями и танцами. Старший тренер сборной среди юниоров Виктор Супрун рассказал «360», что в ребят верили, и они смогли показать достойные результаты.

Соревнования проходили в Орше. Россияне завоевали девять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей, а в воскресенье вернулись в Москву — на Белорусский вокзал. Там их уже ожидали многочисленные поклонники, родственники и все, кто поддерживал ребят. Встретили их тепло — спели гимн страны, угостили караваем и станцевали под гармонь.

Телеканал «360»

По словам старшего тренера сборной Виктора Супруна, команда прошла два сбора, отлично подготовилась, но некоторым боксерам не хватило международного опыта.

«Например, перед первенством Европы ребята проверяли свои силы на турнире в Комсомольске-на-Амуре и Будве. Мы в них верили и знали, что все получится, и парни себя проявят. В Орше же получилось так, что многие из команды впервые боксировали на международной арене», — отметил наставник.

Он добавил, что на турнир в Белоруссию поехали вторые номера, но все ребята выступили достойно. Главное — впереди их ждут первенства Европы и мира, к которым они хорошо подготовятся.

Телеканал «360»

Старший тренер сборной юниорок Александр Михайлов рассказал, что соревнования прошли на высоком уровне, а россиянки старались и выступили хорошо.

«В олимпийских весах мы заняли первое командное место, а в четырех категориях из шести у нас золотые медали. Команда оправдала мои ожидания, все старались, но каждый раз кажется, что медалей может быть еще больше», — заявил он.

По словам наставника, в Белоруссии боксировали второй и третий составы, потому что первые готовятся к соревнованиям, который пройдут в конце августа в Сербии.

Участвовали в Играх и спортсмены из Подмосковья. На турнире в соседней республике выступали 36 атлетов из Московской области.