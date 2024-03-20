Спорт 20 марта 2024, 18:56 Самый извращенный сексизм. Как мужчины на гормонах захватывают женский спорт в США Global Look Press

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Невежество западных спортивных чиновников приобрело каннибальские масштабы. К нападкам на неугодных атлетов за долгие годы дискриминации мы успели привыкнуть, но в США на полном серьезе взялись за собственные кадры, особенно в женском университетском спорте. Способные девушки теряют квалификацию, шансы на карьеру и даже стипендии, потому что вместо них Национальная университетская спортивная ассоциация предпочитает поддерживать мужчин, назвавшихся женщинами. О стирании женщин из женского спорта — в материале «360».

Новое мракобесие

Женскому спорту в мире едва-едва исполнилось 100 лет. За это время многие аспекты участия женщин в спортивных соревнованиях на профессиональном и любительском уровнях поменялись до неузнаваемости, а некоторые вовсе совершили полный оборот.

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Как правило, основные решения в этих направлениях после долгой борьбы женщин принимали высокопоставленные мужчины. В каких видах спорта женщинам можно выступать? Какой регламент выступлений утверждать? Какой призовой фонд устанавливать? Как оценивать? Что им при этом носить?

Олимпиада с участием женщин была бы непрактичной, неинтересной, неэстетичной и неправильной. барон Пьер де Кубертен

Вскоре стало понятно, что большой спорт — это большие деньги. В современные годы женским соревнованиям в различных видах спорта выделяли меньше телевизионного эфирного времени, поскольку аудитория обращала больше внимания на мужские соревнования, соответственно, с рекламы там заработок шел больше. А многие «женские» виды спорта предполагали (да и предполагают) для стимуляции интереса со стороны зрителей очень открытую форму, которая не всегда устраивает спортсменок.

Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photo / Global Look Press

Например, норвежская сборная по пляжному гандболу несколько лет ведет борьбу за право носить более закрытую форму: мужчины играют в майках и длинных шортах, а девушки — в топах и бикини, чья ширина не должна (!) превышать 10 (!!!) сантиметров по бокам.

За выход на площадку в тренировочных шортах вместо указанной формы всю сборную начали систематически штрафовать. Когда история вышла в публичное пространство, штрафы за спортсменок стала погашать американская певица Пинк.

Однако теперь, когда основные заработки в крупном спорте стали идти не столько от телетрансляций, сколько от фактической эффективности атлетов (ставки никто не отменял!), западный спорт начал вытеснять женщин из завоеванного потом, кровью, а иногда и унижениями сектора.

На этот раз — с помощью трансгендеров*.

Удобный, либеральный и труднодоказуемый для Запада способ повысить «медальность» той или иной команды за счет мужчины на гормонах, который не всегда даже совершил хирургические вмешательства в организм. Крайне сложно перестраивать в условиях капитализма сформировавшуюся систему под живых женщин, чья физиология по факту отличается от мужской — от мышечной массы до центра тяжести тела и состояния суставов в той или иной фазе цикла.

Зато очень легко использовать мужчин с другой самоидентификацией и обвинять потом женщин в трансфобии. Что весьма характерно, обратного процесса в Штатах по загадочной причине не идет.

Невидимые женщины в спорте

На вопрос сенатора Майка Ли во время слушаний в конгрессе о том, оценили ли физический, эмоциональный и психологический вред политики инклюзивности трансгендеров по отношению к спортсменкам, глава Национальной студенческой спортивной ассоциации США (NCAA) Чарли Бейкер заявил, что организация никогда не занималась подобными исследованиями.

Действительно, зачем? А то, что молодые спортсменки, например пловчиха Райли Гейнс из Кентукки, боятся переодеваться с новыми коллегами по сборной в одной раздевалке (особенно когда эти коллеги 193 сантиметра ростом и просто принимают соответствующие гормоны, не прибегая к хирургическим вмешательствам), — это ерунда.

Такая же «ерунда» — перераспределение бюджетов NCAA, которая поставляет в сборную США на международные соревнования новые кадры из студенческих команд. Теперь у девушек значительно меньше шансов получить стипендию на развитие своей спортивной карьеры.

В 1967 году первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон, стала Катрин Швитцер. Ее попросту попытались вытолкать с дорожки и сорвать прикрепленный номер марафонца. Тогда не получилось, это была важная веха в американском любительском спорте.

Но теперь, кажется, каждая западная атлетка может столкнуться с таким отношением со стороны своей же системы.

На фоне того, сколь истерично МОК призывает сборные мира не участвовать в российских Играх дружбы, со стороны отечественных спортивных чиновников было бы, возможно, разумно приглашать на соревнования в Москву и Екатеринбург именно спортсменок, уставших бояться за свою безопасность и карьеру. До какой поры они будут наблюдать, как трофеи уходят тем, кто вдруг проснулся однажды утром, увидел, что медалей у него маловато, сил соревноваться с мужчинами — тоже, и решил «стать женщиной»?

На Играх дружбы такого бардака точно не будет.

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