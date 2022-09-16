МОК заговорил о возвращении России на соревнования: что это значит | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber МОК захотел вернуть россиян в международный спорт. Это может стать первым шагом к отмене санкций Боец ММА Семенов: многие в мире поддержат возвращение России в международный спорт Источник фото: Pxhere

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Российских спортсменов захотели вернуть в международные соревнования. Возможность уже активно обсуждают в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Олимпийского комитета США Сюзанну Лайонс. Позиция МОК может оказаться первым шагом на пути к изменению отношения к России на Западе.

Назад на международную арену

На Западе начали вспоминать о том, что политические дрязги не должны влиять на спортивный мир. Сюзанна Лайонс во время телефонной конференции с представителями МОК и спортсменами заявила, что атлеты не должны отвечать за решения политиков.

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«Думаю, что все мы чувствуем, что в какой-то момент времени отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или другой напряженности, которая существует во всем мире», — сказала Лайонс.

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В беседе участвовала и двукратная олимпийская чемпионка из России Софья Великая. По ее словам, многие спортсмены открыто выступили за возвращение России на международные соревнования. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

Один из самых известных спортивных юристов мира Ричард Макларен, который делал доклады о допинговых скандалах и боролся за введение санкций против российских спортсменов, заявил, что МОК совершил ошибку, когда рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — заявил он в интервью изданию Sportschau.

Издание «Чемпионат» со ссылкой на президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка сообщило, что Международная федерация дзюдо собирается допустить российских спортсменов до соревнований под нейтральным флагом.

Спорт вне политики

Спортивный журналист Борис Ходоровский напомнил о том, что остракизм российских спортсменов в мире уже пошатнулся: в ноябре футбольная команда Боснии и Герцеговины планировала провести товарищеской матч с российской командой в Санкт-Петербурге.

«Причем это не противоречило санкциям, потому что товарищеские матчи под них не подпадают», — пояснил он.

Однако ряд боснийских спортсменов и функционеров заявили, что откажутся от участия во встрече. Позднее вмешалась даже Украинская ассоциация футбола — после этого выяснилось, что матч под угрозой срыва.

Источник фото: РИА «Новости»

По мнению Бориса Ходоровского, тезис «спорт вне политики» в современном мире утратил свою силу и пока, несмотря на заявления профильных высокопоставленных чиновников Запада, говорить об изменении политики в отношении России рано.

«Мы неоднократно убеждались за последние годы — ни о каком спортивном праве речь сейчас не идет. Все решения принимаются под диктовку политиков. А какие планы у политиков, как долго будут длиться санкции против нашей страны, какие еще санкции придумают наши западные партнеры, предсказать сложно», — сказал он.

Тем не менее Ходоровский подчеркнул, что международные спортивные организации заинтересованы в том, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпиаду, даже под нейтральным флагом.

Отсутствие российских спортсменов снижает уровень интереса к международным соревнованиям. На протяжении долгих лет основой интереса служило противостояние двух сильнейших спортивных держав мира — сначала СССР, а потом России и Соединенных Штатов Америки Борис Ходоровский спортивный журналист.

По мнению Ходоровского, спорт не сможет переломить враждебное отношение Запада к России, пока не будет соответствующих решений на уровне большой политики.

Известный российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов настроен более позитивно. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается «кузницей величайших спортсменов», а потому заявления МОК и других спортивных организаций могут оказаться первым шагом на пути к возвращению России на соревнования — или даже к отмене санкций.

«Возможно, это и есть первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем не повторять таких ошибок. В мире много здравых, нормальных людей, которые поддержат эту идею. Отношения никуда не делись, спортивный мир очень тесный, все видят, кто и на что способен», — подчеркнул Семенов.

Однако он добавил, что у руля во многих влиятельных организациях по-прежнему стоят «далеко не самые лучшие люди», и ответственные решения они принимают не в интересах мирового спорта.

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