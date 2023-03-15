Спорт 15 марта 2023, 17:08 🎾 «Массовый психоз». Почему первая ракетка мира возмутилась из-за футболки российской теннисистки Психолог Кичаев назвал реакцию Швентек на футболку Потаповой следствием массового психоза Фото: социальные сети Анастасии Потаповой / Соцсети

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Первая ракетка мира Ига Швентек обратилась к WTA (Женская теннисная ассоциация) с жалобой на российскую теннисистку Потапову, которая появилась в футболке с логотипами «Спартака» и «Лукойла» на турнире в Индиан-Уэллсе в США. Причем Потапова состязалась с американкой Джессикой Пегулой, а не со Швентек. Что так возмутило польскую чемпионку? «360» разбирался в причинах — спортивных, психологических, исторических.

Просто футболка или вызов?

Агент Анастасии Потаповой — Александр Островский — в интервью «Чемпионату» объяснил появление спортсменки в футболке «Спартака» ее пристрастиями как заядлой болельщицы.

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«Настя просто поддерживает московский „Спартак“ и болеет за этот клуб, о чем она неоднократно говорила в своих интервью», — сказал Островский.

Анастасия Потапова / РИА «Новости»

Однако польские СМИ растиражировали версию, будто российская теннисистка таким образом высказала политическую позицию, поддержав спецоперацию на Украине.

«Я была удивлена, думала, что она сообразит не демонстрировать свои пристрастия в такие моменты. Я поговорила с представителями WTA, и меня успокоило их заверение в том, что подобных инцидентов станет меньше», — заявила сама Швентек.

Советская теннисистка, спортивная журналистка, комментатор Анна Дмитриева предположила, что Потапова в ситуации, когда российским спортсменам запретили демонстрировать любые национальные символы, действительно бросила западному сообществу вызов.

В разговоре с «360» Дмитриева назвала Швентек «интеллигентной и образованной, очень хорошей девочкой», которая восприняла действия Анастасии именно как вызов, поэтому среагировала.

Ига Швентек / фото: пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе

Массовое помешательство

Реакция на футболку Потаповой — следствие массового психоза, который накрыл Запад, уверен психолог и коуч Александр Кичаев. В комментарии для «360» он напомнил, что в социальной психологии описан принцип дружбы против кого-то. Сейчас западные страны назначили злом Россию.

На Западе все, что связано с Россией, с ее успехами, все это вызывает раздражение, ненависть, страх. Александр Кичаев

Некоторые спортсмены забыли, что принцип спорта — это мир. Олимпиады в Древней Греции всегда объединяли, добавил специалист.

Конкретно в этой ситуации мы наблюдаем, что спорт становится просто одним из инструментов влияния. Коуч посоветовал российским спортсменам помнить восточную мудрость о собаке и караване.

Что касается современной Польши и отношения там к России и россиянам, то здесь мы имеем дело даже не с какими-то историческими фантомными болями. Это скорее естественное отражение сложившейся в республике информационной ситуации. Таким мнением с «360» поделился советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

В Польше действительно сильны антироссийские настроения, там полностью поддерживают западные нарративы, добавил он.

Им можно, а нам — нет

Спортивный журналист Борис Ходоровский рассказал «360», что инициатива надеть футболку «Спартака» на матч в Калифорнии исходила от агента Потаповой.

«Он постоянно позиционирует Анастасию как болельщицу „Спартака“, но сейчас это было воспринято как некая провокация еще в связи с тем, что на футболке есть логотип российской компании „Лукойл“, которая находится под санкциями», — заметил он.

Но случай с Поповой — не уникальный. На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходил в январе, белорусская теннисистка Виктория Азаренко, например, появлялась в футболке с символикой ПСЖ — футбольного клуба из Парижа. И ни в каких СМИ не было столь бурной реакции, обратил внимание спортивный журналист.

Если бы сама Швентек пришла на матч в футболке «Легии», то заявлений со стороны российских теннисисток точно не последовало бы, подытожил Ходоровский.