Спорт 16 августа 2023, 15:12 Ловкость и никакого мошенничества. Испанский спортсмен без рук заставил весь мир аплодировать Паралимпийцу без рук Рикардо Тену вручили наручные часы в качестве приза Кадр видеоролика канала RFEC / YouTube

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Мир облетело видео, на котором обаятельному испанскому спортсмену без рук вручают, пожалуй, худший (при таких исходных данных) приз в мире — наручные часы. Герой ролика воспринял ситуацию не просто стоически. Чуть позже появилось продолжение: на нем 48-летний Рикардо Тен позирует с теми самыми наручными часами и любезно благодарит за приз. А кто такой Рикардо Тен и откуда в нем столько позитива, — в материале «360».

История паралимпийца: кто такой Рикардо Тен

Рикардо Тен родился 11 августа 1975 года в Валенсии. Ему было всего восемь лет, когда врачи ампутировали ему руки и левую ногу после несчастного случая — его ударило током от высоковольтных проводов. Ребенок получил ожоги третьей степени, 75% его тела были поражены.

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Врачи спасли жизнь Рикардо, но эта жизнь, конечно, была не сахар. По словам испанца, часто в нем видели в первую очередь инвалида, а не просто человека — особенно в детстве. Спорт стал для Рикардо открытием, которое позволило жить и идти дальше, не теряя надежды на счастливую жизнь.

Тен на профессиональном уровне занимался плаванием. Спортсмен регулярно принимал участие в летних Паралимпийских играх с 1996 года. В его послужном списке участие, победы и медали чемпионатов мира и паралимпиад.

Когда этап плавания в его жизни подошел к концу, в 2021 году, он решил попробовать велосипед. Пришлось много заниматься в спортзале, чтобы подтянуть физику. И вот на днях Рикардо Тен участвовал в гонках UCI 2023 в классе C1 для велосипедистов с большими физическими недостатками.

Испанец никогда не сдавался: он утверждал в интервью CaixaBank, что каждый может получить в результате тренировок чего он захочет. По информации СМИ, уже сейчас паравелосипедист начал готовиться к участию в чемпионате Европы. А еще он планирует попробовать себя в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Соревнования в Глазго

Рикардо Тен завоевал пять медалей на титульных играх в Шотландии. Помимо победы в дорожной гонке на время, он завоевал золото в скретче и омниуме, серебро в пасьюте и бронзу в командном спринте.

«Хотя были и другие этапы Кубка мира по велоспорту, которые также были феноменальными для меня, этот, в Глазго, вызвал гораздо больший отклик», — рассказал он Foment d’Esportistes am Reptes.

Неловкий подарок

На этой неделе спортсмен получил дополнительную порцию популярности — во многом неожиданную. В социальных сетях опубликовали кадры, на которых он получает награду после победы на чемпионате мира UCI 2023 года в Глазго.

Видео, на котором Тен сохраняет невозмутимое выражение лица, когда ему вручают часы, моментально разлетелось по Сети. Спортсмен стоял на подиуме и обменивался дружескими словами с официальным лицом, крепко сжимая корпус часов в руках.

Зрители отозвались о подарке с возмущением, кто-то блеснул черным юмором. Сам спортсмен достойно отреагировал на полученный подарок на церемонии награждения.

О «бестактной ошибке» Рикардо Тен позже написал в Twitter: «Я очень рад, что выиграл два Tissot — по одному на каждую руку. Но прежде всего (благодарен — прим. ред.) за то, что это значит для паралимпийского велоспорта — полное включение на самом высоком уровне».

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Фанаты поддерживают спортсмена и поздравляют в социальных сетях. Он с большим удовольствием репостит их слова восхищения и отвечает в своем Twitter.