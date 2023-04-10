Эксклюзив 10 апреля 2023, 13:43 Любить футбол в себе, а не себя в футболе. Дзюба оскандалился в истории с рукопожатием Спортивный журналист Ходоровский объяснил поведение Дзюбы с Семаком его личными качествами РИА «Новости»

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Футбольный нападающий Артем Дзюба проиграл первый матч за клуб «Локомотив» против своей бывшей команды «Зенит», а после игры отказался пожать руку тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Симаку и спровоцировал скандал. Спортивный журналист Борис Ходоровский заявил «360», что он утратил титул первого форварда и показал свои человеческие качества.

Далее — прямая речь.

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Феномен Дзюбы

Артему Дзюбе требуется, с одной стороны, постоянный вызов, необходимость что-то и кому-то доказывать, с другой — спокойствие, понимание того, что он игрок основного состава. На мой взгляд, высказывания тренера Валерия Непомнящего, который работал со спортсменом в «Томи», — это ключ к разгадке феномена форварда.

Дзюба — интересный парень. Он что-нибудь ляпнул, а затем понял, что ляпнул что-то не то. Приходилось подсказывать ему, чем чревата такая ситуация и как выходить из нее.

Успешная команда – хороший футболист

В моей статье 2018 года, когда Дзюба еще оставался нашим всем, можно обратить внимание еще на одно обстоятельство.

Я четко написал, что он идеальный форвард, идеальный капитан для команды, у которой все хорошо. Пока идет игра, он лидер раздевалки, заводит партнеров, прекрасно общается с журналистами в смешанной зоне, приветствует болельщиков.

Как только у команды что-то не получается… Характерным примером этого стал матч Евро-2022 со сборной Финляндии. Игрока заменили по ходу матча, а после он выскочил, забрал капитанскую повязку, пошел к трибунам.

Командная заслуга

Точно такая же ситуация сейчас. Он очень хорошо дебютировал в «Локомотиве», но это не является его персональной заслугой. У него очень хорошие партнеры. И Сергей Пиняев, и Максим Глушенков, и Антон Миранчук — люди, которые подносят ему патроны и позволяют играть так, как он играет. Я убежден, что в «Торпедо», куда он очень стремился и куда его не взяли, у него не получилось бы так хорошо.

И вот в матче с «Зенитом» он вышел с другими игроками, и у него ничего не получилось — его просто выключили из игры. Это то, чего боялся, допустим, бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев.

Тренер Михаил Галактионов заменил, на мой взгляд, не бесполезного в этом конкретном матче Артема Дзюбу, а Максима Глушенкова, который забил гол и оказался гораздо более полезным своим движением.

Несостоявшееся рукопожатие

Он вел себя по-хамски после матча — не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Симаку, хотя подчеркивал, что у него никакого конфликта. Его высказывания о наставнике, «Зените» и обо всем другом просто свидетельствует о человеческих качествах Артема Дзюбы.

Безусловно, после отъезда многих классных легионеров уровень российского чемпионата стал ниже. Но остались бразильцы «Зенита», остался Квинси Промес, подрастут хорошие форварды в московском «Динамо», очень хорош Сергей Пиняев, который не потерялся, перейдя в «Локомотив».

Я бы не сказал, что Дзюба в Российской премьер-лиге — это наше все сегодня. Ему просто нужно несколько реальней оценивать свой потенциал, свои возможности и любить футбол в себе, а не себя в футболе.