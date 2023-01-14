Спорт 14 января 2023, 20:50 Легенда №17. Валерию Харламову могло бы исполниться 75 лет Легендарному хоккеисту Валерию Харламову 14 января исполнилось бы 75 лет

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Легендарному хоккеисту ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову 14 января могло бы исполниться 75 лет. Один из сильнейших нападающих 1970-х годов погиб более 40 лет назад, однако болельщики и спортивные журналисты не забывают стиль игры и человеческие качества прославленного «армейца». Чем запомнился двукратный олимпийский чемпион на льду и за его пределами, что о нем вспоминают его родные и близкие — в материале «360».

Детство на коньках

Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в семье слесаря московского завода «Коммунар» Бориса Харламова и испанки из Бильбао Кармен Ориве-Абад (она приехала в СССР как беженка). Мальчика назвали в честь летчика-испытателя Валерия Чкалова.

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В семь лет Валерий впервые встал на коньки. Отец, занимавшийся русским хоккеем, брал его с собой на стадион. Так мальчик столкнулся и величайшей игрой на льду. В 1961 году врачи выявили у него серьезные проблемы со здоровьем, ему запретили заниматься спортом и физкультурой. Борис Харламов взялся за лечение сына, который в итоге справился с недугами. Впереди его ждала насыщенная профессиональная карьера.

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Признание и успехи

Из-за небольших габаритов Валерия Харламова сначала не хотели брать во взрослую команду ЦСКА, однако после блестящей игры в финальном турнире юниорского чемпионата страны весной 1967 года на него все же обратили внимание. Осенью того же года он дебютировал за основной состав «армейцев», но отличиться не сумел — его отправили во вторую лигу играть за чебаркульскую «Звезду».

После полученного опыта Харламов вернулся в ЦСКА и больше не покидал команду. В ее составе он стал 11-кратным чемпионом СССР, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды становился лучшим хоккеистом Советского Союза и стал лучшим бомбардиром чемпионата в 1971 году. Вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым составил одну из самых успешных связок в истории отечественного и международного хоккея.

Валерий Михайлов участвовал в знаменитых суперсериях — турнирах со сборной Канады. Хоккеист был одним из ведущих советских игроков в этих встречах, а его нестандартные действия на льду отметили даже за океаном. В составе сборной СССР Харламов дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр (в 1972 и 1974 годах), стал восьмикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. В 2005 году Харламова включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Он стал вторым хоккеистом в истории (после Владислава Третьяка), не игравшим в НХЛ, которого удостоили подобной чести.

В России сняли множество документальных фильмов о карьере Валерия Харламова. В прокат вышла художественная лента «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева. Владислав Третьяк рассказал о правде и вымыслах в фильме.

РИА «Новости»

Гибель спортсмена

Весной 1976 года Валерий Харламов женился. Его супругой стала 19-летняя Ирина Смирнова. Ранее у пары родился сын, которого назвали Александром, а чуть позже — дочь Бегонита.

В мае чета Харламовых попала в ДТП — Валерий не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Хоккеист получил тяжелые травмы, врачи даже рекомендовали ему закончить со спортом, но он сумел восстановиться и вернулся на лед.

Вторая авария случилась в 1981 году. Харламов вместе с супругой и ее двоюродным братом возвращались с дачи в Подмосковье. В какой-то момент жена хоккеиста не удержала руль, и их «Волга» въехала в грузовик. Все пассажиры легковушки погибли. Их похоронили на Кунцевском кладбище, а проститься с ними пришли тысячи жителей Советского Союза.

РИА «Новости»

Игрок, обогнавший свое время

Валерий Харламов был великим игроком и таким же человеком, рассказал «Спорт-Экспрессу» его напарник по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов.

«Это великая личность и великий игрок, лучший в своем поколении, он обогнал время. Доказал своей игрой, что он великий и неповторимый», — отметил он.

По его словам, Харламов на льду «умел все», и чем сильнее играли противники, тем выступал ярче сам. В жизни он любил свою семью и уважал друзей, был душой компании, добавил Михайлов.

Сын великого хоккеиста Александр рассказал ТАСС, что не будь того ДТП, Валерий Харламов стал бы детским тренером.

«Думаю, он ходил бы на игры. Он не скрывал, что хотел заниматься с детьми, его это привлекало. Говорил: как закончу играть, хочу пойти в детскую школу», — отметил собеседник агентства.

Федерация хоккея России напомнила о юбилее Валерия Харламова.

«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее. Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, — и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта», — написали в Telegram-канале организации.

Летом 2021 года площадь в Даниловском районе Москвы назвали в честь Валерия Харламова. Это место находится у спортивного комплекса «ЦСКА Арена».