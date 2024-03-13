Эксклюзив 13 марта 2024, 16:21 Латвии без России никак — подтверждение от Сандиса Озолиньша Писатель Беседин: хоккеист Озолиньш подтвердил, что Латвия не может без России Сандис Озолиньш (Латвия) в четвертьфинальном матче между сборными командами Канады и Латвии в соревнованиях по хоккею среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, февраль 2014 года / РИА «Новости»

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Советский и латвийский хоккеист, защитник, участник Матчей звезд НХЛ и КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Сандис Озолиньш рассказал о проблемах, возникших в латвийском хоккее после ухода рижского «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги в связи с конфликтом на Украине. О том, как Озолиньш лишний раз подтвердил, что его страна не может без России, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Сандис Озолиньш был хорош. Сандис Озолиньш — это почти из детства. Из того детства, где Павел Буре и Александр Могильный. Сандис Озолиньш — это латвийский хоккеист (пожалуй, главный и лучший в истории Прибалтики), поигравший в матче всех звезд НХЛ, на Олимпиаде и выступавший в НХЛ за такие симпатичные клубы, как «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш» (по «Лавинам» мы его в основном и помним).

К сожалению, как и многие хоккеисты нового времени, после окончания карьеры Сандис решил немножечко хайпануть на политике, обитающей где-то рядом (подчас критично близко) к спорту. Конечно, Озолиньш и близко не подступился к таким «вершинам», как гуру русофобии чех Доминик Гашек, тем не менее в недавнем интервью выдал весьма любопытное и разоблачительное.

В частности, Сандис рассказал о тоталитарной советской системе, которая подавляла и не давала выбора (например, языка). И вообще неправильно это было — всех игроков из СССР называть русскими и коммунистами.

Безуслово, Сандис ничего вызывающего о национальном вопросе не сказал, но вот только сподвиг думающего человека на две ремарки: а где в принципе был бы столь выдающийся человек, не играй он в советский хоккей? Много ли сейчас латыши видят новых игроков уровня того же Озолиньша или Артура Ирбе?

И еще один момент. Обидно читать, что всякий раз выходцы из СССР — прибалты, казахи, украинцы и другие — рассказывают о притеснениях. Обидно, потому что ни в одной стране мира — тем более в империи! — не было и не предвиделось такой свободы в национальном вопросе, как в Советском Союзе.

Вратарь «Атланта» Антон Худобин, игроки «Атланта» Андреас Энгквист, Сандис Озолиньш и игрок «Металлурга» Дмитрий Казионов (слева направо) в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между ХК «Атлант» (Московская область) и ХК «Металлург» (Магнитогорск), 2012 год / РИА «Новости»

Сколько изданий было на родном языке? Сколько песен и плясок создавалось? Сколько фестивалей исконных традиций проводилось? Куда уж больше?

В том же интервью, размышляя о судьбе хоккея в Латвии, о его достаточно сомнительных перспективах, Сандис заявил, что тут все обстоит довольно-таки печально. А кто в том виноват? Ну, конечно же, Россия. Потому что именно она начала СВО — и тем самым разрушила единство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), той самой, в которой выступало «Динамо» из Риги.

Игроки ХК «Динамо» Марцел Госса (слева) и Сандис Озолиньш перед матчем регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги между ХК «Динамо» (Рига) и ХК ЦСКА (Москва), 2013 год / РИА «Новости»

Это заявление любопытно тем, что рижский клуб никто из КХЛ не выгонял, а он убрался оттуда сам. Почему? Формально Озолиньш подтверждает это своим интервью — сугубо из-за политики. Решил взбрыкнуть, показать свое несогласие. Вот только далее Сандис размышляет о том, что теперь латвийским игрокам негде толком выступать и соревноваться, а, следовательно, развиваться.

Возьмите нас в какую-нибудь сильную лигу — просит Озолиньш. Но не берут. Никому рижское «Динамо» не нужно — оно было нужно только российской КХЛ.

Хоккеист Сандиш Озолиньш во время пресс-конференции перед матчем Звезд КХЛ, 2012 год / РИА «Новости»

Забавно получается: выходит, что и в советское, да и в постсоветское время латвийский хоккей развивался за счет Москвы, за счет России. Например, в СССР латышам удалось поработать с такими великими тренерами, как Тихонов и Юрзинов.

В КХЛ же рижское «Динамо» билось с «ЦСКА», «Локомотивом», «Металлургом», «АК Барсом» и другими весьма достойными клубами. То есть все это время латвийский хоккей развивался за счет русских. Как же так, а, Сандис? Одно что-то не вяжется с другим, не правда ли?

А правда заключается в том, что развитие Латвии — и в хоккее, и почти в любой другой сфере — действительно, происходило за счет русских, нравится это кому-то или нет. И каждый раз, когда латыши взбрыкивали, своевольничали и показывали, насколько они независимы, то тем самым стреляли себе в ногу. И? Кому они сделали лучше? Ну, точно уж не себе.

Собственно, интервью Сандиса Озолиньша это лишний раз подтвердило.