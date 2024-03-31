Спорт 31 марта 2024, 14:10 Кубок Гагарина на финишной прямой: такой хоккей нам нужен! Беседин: нынешний розыгрыш Кубка Гагарина, вероятно, один из лучших в истории РИА «Новости»

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В этом сезоне розыгрыш Кубка Гагарина обязателен к просмотру. Он не только неожиданный, но и справедливый, вероятно, даже один из лучших за всю историю, отмечает писатель Платон Беседин. Своим мнением публицист поделился в колонке для «360».

Далее — его прямая речь.

Отличный розыгрыш Кубка Гагарина мы видим в этом сезоне в российской КХЛ. Во-первых, он неожиданный, а во-вторых, по-своему справедливый.

Достаточно сказать, что все столичные клубы, все денежные мешки уже не смогут стать чемпионами. Вылетели эти ребятки. Тут важно заметить, что деньжищами обладают не только в столицах (я о Москве и Санкт-Петербурге, конечно же), но и, например, в Казани, где «АК Барс» который год претендует на что-то серьезное, но не срастается у него.

РИА «Новости»

Впрочем, это не означает и того, что оставшиеся в розыгрыше Кубка — вроде магнитогорского «Металлурга» — не имеют денег. Однако это несколько иная история, нежели вечная битва СКА и ЦСКА.

Оба клуба этих вылетели. Причем москвичи еще в первом раунде проиграли ярославскому «Локомотиву», который под руководством Игоря Никитина очень хорош. Особенно мне симпатичен вратарь Даниил Исаев и совсем молодой парень Дмитрий Симашев, уже высоко задрафтованный в НХЛ.

Вообще «Локомотив» — это сплав молодости и опыта (за последний, к примеру, отвечает ветеран Андронов). Что же касается ЦСКА, то весь сезон от москвичей ждали, что они начнут играть, а они все никак не начинали.

РИА «Новости»

Итог логичен — вылет на ранней стадии. Более того, в отставку был отправлен даже многоуважаемый Сергей Федоров, чемпионский чемпион.

Вместо него пришел Илья Воробьев (это означает кардинальную смену курса), а у Федорова, хочу верить, появится шанс попробовать себя в НХЛ.

СКА, пожалуй, вылетел наиболее эпично. Победу в чемпионате они уступили «Динамо», далее довольно легко разобрались с нижегородским «Торпедо».

К сожалению, команда Ларионова — я о «Торпедо», — заставившая нас вспомнить советский хоккей, в этом сезоне откровенно деградировала. А вот питерцы слишком много, простите, выпендривались и еще больше ныли.

В результате в решающие моменты команда Романа Ротенберга, чей тренерский опыт, будем говорить откровенно, крайне неудачен (уходить надо), мандражировала, и «Автомобилист», ставший сенсацией этого розыгрыша Кубка Гагарина, дожал СКА в решающий момент.

Я смотрел этот матч — и питерцы сделали все, что можно было сделать для собственного поражения. При этом замечу, что СКА на сто процентов зависит от феноменальной игры Никишина, а его во втором раунде Кубка как раз-таки не было.

Впрочем, у сенсации, сотворенной «Автомобилистом» (в первом раунде клуб из Екатеринбурга уверенно прошел рано забронзовевший, постаревший, скучный «АК Барс»), есть имя — это Николай Заварухин.

Однако ходит этот суровый господин не один, а с двоюродным братом — Андреем Заварухиным. Тот, в свою очередь, тренирует челябинский «Трактор», который выглядит в Кубке Гагарина танком, сметающим все на своем пути.

РИА «Новости»

Сначала отправили в нокаут «Салават Юлаев», но там было непросто, а после буквально смяли и деклассировали хваленое московское «Динамо». То растеряло все, чем славилось в чемпионате, — отличную реализацию большинства, например.

«Трактор» — это суровые челябинские пацаны, выгрызающие шайбу ежесекундно, готовые воплотить «слово пацана» в «кровь на льду» моментально. Ну и, конечно, великолепен у них голкипер Зак Фукале. Он почти так же хорош в «Тракторе», как Игорь Шестеркин в «Рейнджерс».

Что касается братьев Заварухиных, то это своего рода антагонисты Романа Ротенберга. Тот — «золотой мальчик», весь такой модный и гламурный, а эти — простые парни из народа, знающие о хоккее все, поигравшие везде, где только можно было поиграть. И наблюдать за этими русскими мужиками действительно приятно.

РИА «Новости»

Они настоящие, они пылкие, они ищущие. Было бы, конечно, классно, если бы их команды «Трактор» (Андрея) и «Автомобилист» (Николая) встретились в финале. Вот это был бы сюжет! А потом им сборную отдать — каково, а?

Впрочем, для начала Екатеринбургу нужно пройти «Металлург», а Челябинску — ярославский «Локомотив». Последний очень хорош — отлаженный механизм.

Да и «лисы» из Магнитогорска — очевидные фавориты Кубка. Возглавляет их один из лучших российских тренеров прямо сейчас — Андрей Разин, совершивший реально колоссальный профессиональный скачок.

И конечно, подкупает то, что Разин делает ставку на молодых. Надеемся, в частности, на Данилу Юрова, играющего центрального нападающего, а с игроками на этой позиции в России традиционно плохо.

Сколько там лет нашему лучшему «центру» Малкину? А вот кто уже сейчас идет на легенду Кубка, так это молодой и дико талантливый вратарь Илья Набоков. Парню 21 год, и если он продолжит играть так, как сейчас, то к Бобровскому, Василевскому, Шестеркину, Сорокину мы получим еще одного вратаря топ-уровня.

В общем, посмотрим, как развернутся события и куда устремится шайба. Но определенно это очень классный розыгрыш Кубка Гагарина, вероятно, один из лучших за всю историю. К просмотру — обязательно! Такой хоккей нам нужен!