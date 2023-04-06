Эксклюзив 06 апреля 2023, 12:22 Кровавый спорт: Россия против Украины 🎾 Писатель Беседин: украинской теннисисткой Калининой двигало общественное осуждение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина отказалась пожать руку россиянке Анне Калинской, когда та подошла к сетке после матча на турнире в Чарльстоне. Встреча продолжалась два часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу российской теннисистки. К слову, ранее Калинина подписала совместное обращение украинских спортсменов к Национальному олимпийскому комитету и Минспорту с призывом отказаться от полного бойкота международных турниров, в которых будут участвовать россияне и белорусы. О том, как расширяется воронка ненависти в спорте, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Говорят, спорт вне политики. К сожалению, так лишь говорят. И именно спорт оказывается в эпицентре политических манипуляций. На самом деле, так, в общем-то, было всегда. Не зря спорт считается одной из форм войны. Однако в наши дни ситуация обостряется предельно, критически.

Достаточно вспомнить Олимпийские игры, которые пытаются превратить в унижение России. То гимн нам петь нельзя, то под своим флагом выступать запрещают.

Опять же, впрочем, особой новизны тут нет. Вспоминаем Олимпиаду-80 в Москве, которую бойкотировали американцы. А что устроили нацисты в 1936-м в Берлине? От той «фашистской Олимпиады», к слову, осталась лента «Олимпия» Лени Рифеншталь.

Unsplash

Меж тем беда тут еще в том, что воронка ненависти в спорте стремительно расширяется. И пресловутое мировое сообщество, управляемое, по факту, из одного центра принятия решений, ополчилось на Россию. Точнее, было натравлено на нее. Потому российские сборные, как и российские клубы, не допускаются к международным соревнованиям.

Самое трагикомичное в том, что спортивным организациям это отнюдь не на руку — они как минимум терпят колоссальные убытки. Неудивительно. Ведь какой чемпионат мира по хоккею без России? И смех, и грех, что называется.

Это понимают в соответствующих инстанциях, но сделать с этим ничего не могут. Сорри, есть политический заказ.

Другой вопрос, когда в подобной вакханалии участвуют сами спортсмены. Так, собственно, и произошло на днях.

Украинка Ангелина Калинина после теннисного матча отказалась пожать руку россиянке Анне Калинской. А ведь, казалось бы, совсем рядом — Калинина и Калинская. Два года разницы, обе говорят на русском.

И? Что двигало Ангелиной? Пренебрежение, ненависть? Возможно.

Однако, полагаю, в первую очередь Калининой двигало общественное осуждение со стороны соотечественников. Вспомним, к примеру, как украинец Василий Ломаченко сфотографировался с россиянином Исламом Махачевым. Что тут началось! Василия обвинили едва ли не в предательстве родины, в госизмене и тому подобных вещах.

И такие истории повторялись. Как следствие, украинские спортсмены прекрасно выучили урок: никаких контактов с российскими коллегами. Вообще никаких!

Украинская теннисистка Ангелина Калинина / Викимедиа

Ту же Ангелину, как и других украинских спортсменов, в общем-то, можно понять. Однако если вдруг кто-то из них проявит истинное мужество и пойдет на контакт с россиянами, не выиграем ли мы все от этого?

Ведь, напомню, в Древней Греции, когда начинались Олимпийские игры, войны останавливались. Собственно, во многом ради того их — эти игры — и придумали.