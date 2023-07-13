Эксклюзив 13 июля 2023, 17:42 Категорического отказа нет. Конькобежка Журова указала на одну деталь в заявлении МОК по поводу России и Игр в Париже Конькобежка Журова: Россия не получила категорического отказа на участие в Олимпиаде-2024 rawpixel

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Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат 26 июля приглашений от МОК на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Однако ситуация еще может измениться, ведь международная организация не отказала прямо. Об этом заявила советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова.

«Скорее всего, интерпретировать это надо так: все ждали от них приглашения в эти даты, но его не последует, но это не значит, что нам отказали», — сказала спортсменка.

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Все будет после СВО

Депутат добавила, что всем понятно — Россия должна закончить специальную военную операцию на Украине, провести мирные переговоры. По-другому и быть не может, подчеркнула она. Журова предположила, что Международный олимпийский комитет как раз ждет, что что-то изменится, например, к осени.

«Они дают еще такую возможность, чтобы наши спортсмены и белорусы все-таки смогли принять участие. Они же могли категорически сказать, что не приглашают, но такого нет. <…> Это разная постановка вопроса. Отказа нет», — добавила она.

Киевский режим не у руля

По мнению собеседницы канала, после саммита НАТО в Вильнюсе риторика по отношению к Украине немного изменилась. Все ожидают и от Украины определенных действий, сказала она.

«Есть нюансы, и я думаю, что как только все они закончатся, тут же будут приглашения. Если бы нас всех пригласили, а СВО продолжилось, то наших спортсменов все равно бы не допустили, либо заставили подписывать какие-то документы, которые мы бы не подписали. Я считаю, что нужно еще подождать и понаблюдать», — заключила она.

Россию и Белоруссию не пригласят 26 июля на Олимпиаду в связи с санкциями, введенными МОК. Приглашение на Игры 2024 года также не получит НОК Гватемалы — страну отстранили от Олимпиады в сентябре 2022 года.