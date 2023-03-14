Эксклюзив 14 марта 2023, 17:06 🏒Не все решают деньги. Как в Россию вернулся советский хоккей Писатель Беседин: ХК «Торпедо» вернул в российский хоккей дух настоящей свободы Игрки ХК «Торпедо» против ХК «Динамо» в матче ¼ финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона — 2022/2023 / РИА «Новости»

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» нанес поражение московскому «Динамо» со счетом 2:1 в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и пробился в ¼ финала Кубка Гагарина. Писатель Платон Беседин рассказал, как игра «Торпедо» вернула в российский хоккей задор, азарт и дух свободы.

Далее — прямая речь.

Не столь часто в российском спорте происходит нечто радостное и необычное, удивительное даже, я бы сказал. Все тут слишком предсказуемо. Футбол заточен на победы петербургского «Зенита» — вся система разными методами и способами работает на него.

В хоккее правят ледовый бал СКА и ЦСКА, с которыми порою, правда, бодаются «Металлург» или «Авангард». Ну, а в баскетболе еще с тех времен, когда я играл за студенческую сборную (а это было давно), есть один гегемон — московский ЦСКА.

Дело тут, конечно, не столько в том, что побеждают практически одни и те же. Просто сама игра, как и соревнование в целом, становится предсказуемой. Но бывают симпатичные исключения — и вот тогда хочется следить за матчами, болеть, верить. Так произошло с Континентальной хоккейной лигой в этом году.

Игрок ХК «Торпедо» Максим Федотов, игрок ХК «Динамо» Иван Игумнов и вратарь ХК «Торпедо» Иван Кульбаков (слева направо) в матче ¼ финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона — 2022/2023 / РИА «Новости»

Во-первых, команды выдали отличный сезон. Да и в плей-офф драйва хватает. Чего только стоит победа в первом раунде доселе молчавшего «Адмирала» из славного города Владивостока. Вот уж не ожидали!

Но, конечно, главный возмутитель спокойствия и поставщик радостных эмоций — тут появляется «во-вторых» — это нижегородское «Торпедо». Его игра под руководством Игоря Ларионова не только осчастливила хоккейных болельщиков, но и заставила болеть за команду любителей других видов спорта.

Я, например, уже и забыл, когда пристально следил за КХЛ (чемпионаты мира и олимпиады смотрю, ясное дело), а тут ждешь матчей по-настоящему.

«Торпедо» вернуло в российский хоккей задор, азарт, зрелищность. Впрочем, это все довольно стандартные слова. Обыденные.

Скажу чуть ярче и громче: «Торпедо» из Нижнего Новгорода вернуло в российский хоккей дух настоящей свободы, впрыснуло в него истинно живое, витальное. Ведь было по большей части так: богатые клубы, напрямую связанные с корпорациями-монополистами или госструктурами, делали серьезные закупки игроков, а после отстраивали стандартные схемы, приносящие результат.

Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов / РИА «Новости»

«Торпедо» же пошло иным путем. Зрелищным, мощным и, я бы сказал, душевным. Есть такой термин «красно-белые кружева» — он характеризует игру футболистов московского «Спартака» в его лучшие годы, когда делается много классных передач, постоянная перепасовка друг с другом. «Торпедо» дарит такое же зрелище.

Классические стандарты говорят, что такой же хоккей — только более эффектный и эффективный — творила великая советская сборная. В то время как канадцы предпочитали иной стиль игры: вбросили шайбу — поборолись.

Так вот, о советском хоккее — том, настоящем, прекрасном — мы в основном слышим от Романа Ротенберга, возглавляющего ныне петербургский СКА. Ну и, конечно, видим его на старых записях.

А тут — «Торпедо» в 2023 году пробует на поле творить то, что делала когда-то великая «Красная машина». Все в атаку!

Причем кто это делает? Молодые парни. У «Торпедо» практически нет легионеров, а играют в основном юные персонажи, у которых еще и борода-то не растет. Я, конечно, преувеличиваю, но лишь отчасти.

При этом есть и возвращенные, реанимированные игроки, такие как Алексей Кручинин и Николай Коваленко. Этот нижегородский коллектив, если, опять же, проводить параллели с футболом, напоминает мне ярцевский «Спартак» середины 90-х, названный тогда пионеротрядом. Молодые парни, усиленные Тихоновым, взяли чемпионство, оставив позади клуб из Владикавказа.

Конечно, главным кудесником такого преображения не только «Торпедо», но и российского хоккея в целом называют Игоря Ларионова. В прошлом великий хоккеист — на мой взгляд, умнейший; не зря его называли Профессор. Он поработал в разных ипостасях, а в итоге стал тренером молодежной сборной России. Ей он, очевидно, прививал тот — классический — советский хоккей. Могло произойти абсолютное чудо, но сборная наша все же уступила канадцам в, как пишут плохие журналисты, драматичном матче… Эх!

Но Ларионов от принципов не отступился и, возглавив «Торпедо», поставил тот же классный хоккей. Тут еще, безусловно, стоит отметить мудрость руководства команды. И хоккей Ларионова, вопреки скепсису критиков, дал результат в плей-офф: нижегородцы в потрясающем стиле обыграли московское «Динамо».

Теперь, не побоюсь этого тезиса, вся страна, за редким исключением, болеет за «Торпедо», а игроки и Ларионов делают мощнейшее шоу — и на льду, и вне его. Тот случай, когда не все решает бабло. Подобное дорогого стоит.

Игрок «Динамо» Бреннан Менелл (слева) и игрок «Торпедо» Сергей Гончарук в матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона — 2022/2023 / РИА «Новости»

Вообще, это, конечно, чисто русская история — с преображением, задором, отвагой. Отрадно, что в спорте в XXI веке еще можно видеть такое.

И болельщикам это весьма по душе. Не только в Нижнем Новгороде, откуда родом «Торпедо» (там билетов на его матчи вообще не достать), но и по всей России. Попробуйте приобрести атрибутику клуба — непростая задача: все раскуплено, а то, что появляется, сметается поклонниками моментально. Логично и предсказуемо. Ведь это тот случай, когда всем нам хочется немножечко чуда. Пусть и в спорте, хотя он, как известно, жизнь.